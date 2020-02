Flutung der Kaligrube Springen soll 2022 starten

Das Grubenfeld des stillgelegten Bergwerkes in Springen in Westthüringen soll durch das Einbringen gesättigter Salzlauge gegen einen Einsturz gesichert und langfristig verschlossen werden. Entsprechende Pläne zur sogenannten Einstapelung angereicherter Abwässer der Kaliproduktion der Bergwerke im Werra-Revier hatte das Unternehmen K+S unlängst vorgestellt.

Das Einbringen von aufkonzentrierter Magnesiumchloridlösung solle die geomechanische Stabilität des Gebirges in der Bergbauregion sichern, erklärt der Vorstandschef der Sondershäuser Firma Kutec, Heiner Marx. Für den Bau einer Rohrleitung bis zum Grubenfeld Springen und einer Anlage zur Aufbereitung der Lauge sowie deren Betrieb müsse K+S viel Geld in die Hand nehmen. Allerdings sei das immer noch die kostengünstigere Alternative zu einem Stillstand der Förderung bei Niedrigwasserständen der Werra.

Das Kali-Unternehmen habe sein Sanierungskonzept für Springen geändert, so Marx. Die Einstapelung der Abwässer in Springen würde die Förderung in den Werra-Werken bis ins Jahr 2040 sicherstellen. In Gutachten wird derzeit untersucht, wie stark die Abwässer angereichert werden müssen, um sicherzustellen, dass die Lösung nicht die sogenannten Pfeiler angreift, die beim Abbau stehen blieben, um ein Absenken des Deckgebirges darüber zu verhindern.

Daran arbeiten laut dem Abteilungsleiter Entsorgungs- und Versatztechnik der Kutec, Dittmar Lack, neben den Sondershäuser Experten auch die Firma IBZ Salzchemie in Halsbrücke bei Freiberg (Sachsen) und die Erfurter Firma Ercosplan mit. Die Forscher des sächsischen Institutes um Gerald Ziegenbalg sind unter anderem auf neuartige Materialien und Technologien zur Abdichtung und Verfestigung von Böden und Gesteinsformationen spezialisiert.

Gutachten sollen die Grundlage eines anstehenden Genehmigungsverfahrens durch die Bergaufsichtsbehörden in Hessen und Thüringen bilden. Mit einer Flutung der Grube Springen löse man auch ein Altlastenproblem des einstigen DDR-Bergbaus in der Region, sagt Marx. „Hier dringt Wasser in die Grube ein und löst Salze aus dem Gestein aus.“ Durch die Laugeneinstapelung erzeuge man Gegendruck, der den Wassereintritt stoppe.

Eine „Nassverwahrung“ von Bergwerken sei kein neues Verfahren, berichtet Lack. Auch einige einstige Kaliwerke in der Südharzregion, etwa die Gruben in Bischofferode und Menteroda, seien durch Laugenflutung geschlossen und stabilisiert worden. Allerdings müsse die Zusammensetzung der einzubringenden Lösung für jeden Standort – aufgrund der geologischen Unterschiede – einzeln ermittelt werden. Die Gutachten und das Genehmigungsverfahren nehmen nach Meinung der Kutec-Experten noch einige Jahre in Anspruch. Laufe alles nach Plan, solle aber im Januar 2022 der erste Kubikmeter Lauge in die Grube Springen fließen. Man werde zunächst damit beginnen, Teilbereiche des Bergwerkes – etwa im Südwestfeld – zu befüllen. Es dauere fast zwei Jahrzehnte, bis die unterirdischen Hohlräume dort komplett gefüllt seien.

Skeptisch sehen Anwohner in der Region im Wartburgkreis die Pläne von K+S zur Laugeneinbringung in die Grube Springen. „Wir leben doch hier alle auf einer Fülle von Hohlräumen, die der jahrzehntelange Bergbau erzeugt hat“, sagt Klaus Reinhardt von der Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Werratal“. Man fordere den Nachweis, dass eine Flutung von Springen die Gefahr von Bergschlägen nicht erhöht, denn „die habe man in der Region ja bereits erlebt“, so Reinhardt.