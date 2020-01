Frank Lutze übernimmt Nordhäuser Industriewarengeschäft

Das Thema Unternehmensnachfolge bleibt ein Dauerbrenner bei den kleinen und mittleren Unternehmen im Freistaat. Laut einer Untersuchung der KfW-Bank haben fast zwei Drittel der Mittelständler, die bis 2020 eine Übergabe anstreben, diese schon unter Dach und Fach gebracht oder führen konkrete Verhandlungen mit dem Nachfolger. Ein Grund ist das relativ hohe Durchschnittsalter der Firmenchefs im Freistaat, denn vier von zehn Geschäftsführern sind älter als 55 Jahre und stehen somit vor dem Renteneintritt.

Ein gutes Beispiel ist Detlef Koch. Der 66-jährige Südharzer hatte sich im Jahr 2000 selbstständig gemacht und in Bielen einen kleinen Laden für Industrie- und Haushaltswaren gegründet. Da das Geschäft mit Befestigungstechnik, Elektrowerkzeugen und Werkstatteinrichtungen gut lief, wurde der Standort Bielen bald zu klein und Koch zog im Mai 2004 in die Nordhäuser Grimmelallee. „Dort haben wir als IHW Koch mit 500 Quadratmetern Regalfläche in der ehemaligen Autowerkstatt von Uhley begonnen“, blickt der Bielener zurück. Doch auch dieser Platz war bald zu klein geworden für den expandierenden Betrieb, so dass Koch ein Jahr später das gesamte Grundstück in der Grimmelallee 48 erwarb. Im Oktober 2012 kam noch der Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsbekleidung hinzu, die Mitarbeiterzahl wuchs auf zehn Personen an.

„Meine Philosophie lautet, wir wollen den Kunden gewinnen, der auch wiederkommt“, betont Koch. Das heißt, es wird neben dem Handwerk und der Industrie auch der kleine Einzelkunde bedient. „Der Aufwand ist ungleich größer als beim Großhändler, aber dieser lohnt sich“, erläutert Koch. Sein Geschäft stützt sich auf einen Stamm von über 500 aktiven Kunden, mit steigender Tendenz.

„Wir liefern von Halle bis Bad Berka, aber auch ins Ausland nach Slowenien oder Spanien“, nennt Koch Beispiele. „Und wir arbeiten gut mit den ortsansässigen Händlern zusammen. Das ist für das Geschäft sehr wichtig“, ergänzt Frank Lutze.

Um das florierende Geschäft nicht zu gefährden, hat sich der Firmenchef schon frühzeitig Gedanken um einen Nachfolger gemacht und ist auf ein Eigengewächs gestoßen. „Im Jahr 2009 hat Lutze, der schon seit 2001 bei mir arbeitet, seine Ausbildung zum Handelsfachwirt gemacht. Schon damals habe ich mir gedacht, der könnte einmal die Firma übernehmen“, blickt der Südharzer zurück. Denn eine Nachfolge in der Familie sei nicht infrage gekommen, da seine Kinder andere Ziele verfolgten. „Wir haben schon frühzeitig darüber gesprochen, und der Gedanke hat sich im Laufe der Zeit verfestigt“, sagt der 46-jährige Lutze.

Und jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Am Donnerstag waren beide beim Notar, um die Übergabe zu vollziehen. „Damit ist mein Eigentum durch Kauf an Frank Lutze übergegangen“, bestätigt Koch.

Die Eckpfeiler sind gesetzt. „Ich werde mich langsam aus dem Geschäft zurückziehen und Lutze noch bei der Buchhaltung unterstützen“, betont der 66-Jährige. Der neue Chef betreut weiter den Außendienst, für den die Firma dringend noch einen Mitarbeiter sucht.

Sollte dieser gefunden sein, wird sich Lutze verstärkt der Geschäftsleitung widmen können.