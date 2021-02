Knapp 40 Friseurinnen aus dem Wartburgkreis beteiligten sich an der Mahnwache gegen die Zwangsschließung der Geschäfte am Schlachthof in Eisenach. Der Landesinnungsverband hatte dazu aufgerufen.

Ex-Kreisinnungsvorsitzende, Friseurmeisterin Karin Neumann (Eisenach), stand bei der Mahnwache der Branche am Schlachthof Eisenach am Mittwoch in der ersten Reihe – mit Abstand und wie alle der etwa 40 Teilnehmer/innen der Aktion mit Mund-Nasen-Bedeckung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog