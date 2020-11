Geld für Thüringen kann drei Jahre länger ausgegeben werden

Gerald Ullrich, Obmann der FDP im Bundestagsausschuss für Angelegenheiten der EU und stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer FDP, übt scharfe Kritik an der Thüringer Landesregierung. „Die Thüringer Landesregierung schaut tatenlos dabei zu, wie immer weniger Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) für Thüringen abgerufen werden“, sagte der aus Südthüringen stammende Bundestagsabgeordnete und bezieht sich auf einen Bericht des Wirtschaftsministeriums an das Kabinett, wonach bis zu 500 Millionen Euro zwei Jahre vor Ende der Efre-Förderperiode noch nicht ausgezahlt seien.

Aus dem Wirtschaftsministerium kommt hingegen Widerspruch. Es sei davon auszugehen, dass in der noch verbleibenden Zeit bis 2023 deutlich mehr Geld ausgegeben werden kann. „Die Ausgabenplanung der Ressorts lässt eine vollständige Umsetzung der Programmmittel erwarten“, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf Anfrage dieser Zeitung. Er verwies zudem darauf, dass die Mittelauszahlung nicht gleichmäßig erfolge und es zu Beginn der Förderperiode zu Verzögerungen seitens der EU gekommen sei.

Thüringen solle sich, so Ullrich, ein Beispiel an anderen Bundesländern nehmen und zum Beispiel eine Informationskampagne wie in Nordrhein-Westfalen starten. Sachsen-Anhalt sei sogar noch weiter – dort seien die lokalen Unternehmen und die EU-Kommission während des gesamten Antragsprozesses über ein Portal vernetzt.

Auch in der Landtagssitzung in Erfurt ist das Thema debattiert worden. Die CDU hatte am Mittwoch eine „Aktuelle Stunde“ dazu im Plenum beantragt.

In der vergangenen Efre-Förderperiode wurden nahezu 100 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt – allerdings heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: Zu Beginn der Förderperiode gab es weniger Unsicherheiten als diesmal. Deshalb habe Thüringen über das Jahr 2020 hinaus nun drei Jahre Zeit. In der vergangen Förderperiode waren es zwei Jahre.