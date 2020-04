Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer betreibt auch mit Anfang 70 Firma für Imkereibedarf

Roland Weber bienenfleißig zu nennen, liegt zwar nahe, wäre aber eine Untertreibung. Denn der 72-Jährige aus Gera, der Mitte der 1990er eine Firma für Imkereibedarf gegründet hat, ist mehr als das: Obwohl er bereits seit Jahren seinen Ruhestand genießen könnte, ist er noch nahezu täglich in seinem Betrieb. Nicht, weil er nicht loslassen könnte – Roland Weber hat seine Nachfolge längst geregelt und zwei Stellvertreter, denen er vollends vertraut. Er empfindet die Arbeit vielmehr als sinnstiftend und als das beste Mittel dagegen, sich den lieben langen Tag damit zu beschäftigen, wo es zwickt und zwackt.

„Wer keine Aufgabe hat, denkt nur an seine gesundheitlichen Probleme – das habe ich nie gewollt“, sagt Roland Weber. „Solange ich kann, will ich etwas Gutes tun.“

Als Roland Weber das eigene Business gründete, hatte er nicht etwa eine Million gewonnen oder einen reichen Investor gefunden: Der studierte Landwirt entwickelte vielmehr aus seinem Hobby, der Imkerei, heraus seine neuen Brotberuf. Dabei nutzte er auch die Erfahrungen, die er in den ersten Jahren der Marktwirtschaft gesammelt hatte. Exakt so wie etwa die Gründer von Apple oder Google gründete auch er sein Unternehmen in der eigenen Garage. Danach ging es Schlag auf Schlag: Roland Weber mietete eine Scheune, kaufte dann in Gera-Trebnitz – gut einen Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt – ein Grundstück der ehemaligen LPG und nach und nach weitere Hallen. Außerdem stieg er schon zeitig in den Online-Handel ein, nachdem er selbst binnen knapp vier Tagen eine Internetseite und einen Onlineshop erstellt hat.

Inzwischen beschäftigt er 30 Mitarbeiter, auf die er nichts kommen lässt: „Ein gutes Team ist das Wichtigste“, sagt Roland Weber. „Ein Chef ist nur so gut wie sein Team.“ Heute sei die Imkereibedarf – Bienenweber GmbH bundesweit das zweitumsatzstärkste Unternehmen in dieser Branche. „Jahr für Jahr haben sich Umsatz und Gewinn erhöht“, ist der Firmenchef stolz. Gleichwohl beliefert das Geraer Unternehmen Kunden von Kiel bis Bozen, von der Schweiz bis nach Moskau. Und es wächst weiter: Um genügend Lagerfläche für die rund 2500 Artikel von der Honigschleuder bis zu Bienenbeuten zu haben, soll im Gewerbegebiet Korbußen, wo Weber schon eine 2000-Quadratmeter-Halle gemietet hat, vom Herbst an noch eine neue Halle entstehen. Die finanziellen Mittel für diese Investition liegen bereits auf der hohen Kante, „einen richtigen Bankkredit hatte ich noch nie“, sagt Weber. Für die eigene Imkerei, versichert er, bleibe immer noch etwas Zeit. Er hat zwar längst nicht mehr so viele Bienenvölker wie früher, als er auch noch mit eigenen Bienenprodukten und dem Verkauf von Bienen ein gutes Geschäft machte. Aber dafür sind seine „Immen“ gesund und auch nach dem Winter in der Regel topfit.