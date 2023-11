Gewerkschaft warnt vor „Asbest-Fallen“ bei Sanierungen im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Asbest-Baustoffe waren im Osten wie im Westen beliebte Baustoffe. Eine Situationsanalyse gibt preis wie viel Gebäude im Kreis Nordhausen betroffen sein könnten. Wie man sich bei einer Sanierung am besten schützt.

Tonnen von Baumaterial mit Asbest stecken laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) im Kreis Nordhausen in Altbauten. „Von 1950 bis 1989 kamen Asbest-Baustoffe intensiv zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in dieser Zeit gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt“, sagt Matthias Lötzsch von der IG BAU. Er spricht von „Asbest-Fallen“ und nennt Zahlen: „In den vier ‚Asbest-Jahrzehnten‘ wurden im Kreis Nordhausen rund 5800 Wohnhäuser mit 19.100 Wohnungen neu gebaut. Dazu kommen noch Gewerbegebäude, Garagen, Ställe und Scheunen.“ Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordthüringen verweist dabei auf die „Situationsanalyse Asbest“, die die Bau-Gewerkschaft beim Pestel-Institut in Auftrag gegeben hat.

„Asbest ist ein krebserregender Stoff. Wer in einem asbestbelasteten Haus wohnt, muss sich trotzdem erst einmal keine Sorgen machen. Erst bei Sanierungsarbeiten wird es kritisch. Dann kann Asbest freigesetzt und damit zu einem ernsten Problem werden“, sagt Lötzsch. Er warnt vor einer „unsichtbaren Gefahr“, wenn Altbauten zu Baustellen werden: „Alles fängt mit Baustaub und dem Einatmen von Asbestfasern an. Bauarbeiter und Heimwerker haben kaum eine Chance, diese Gefahr zu erkennen.“ Bis zu 30 Jahre dauere es, ehe es zur tragischen Diagnose komme: Asbestose – mit Lungen-, Bauchfell- oder Kehlkopfkrebs. Zum Komplett-Schutz bei einer Sanierung mit Asbest-Gefahr empfiehlt die Gewerkschaft daher immer mindestens eine FFP3-Atemschutzmaske. Ebenso ein Muss: Overall, Schutzbrille und Handschuhe.

„Altbauten im Kreis Nordhausen sind ein tonnenschweres Asbest-Lager. Die krebserregende Mineralfaser steckt in vielen Baustoffen, wie beispielsweise Putz, Spachtelmasse und Fliesenkleber. Vor allem aber im Asbest-Zement“, sagt Lötzsch.