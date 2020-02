Gips-Lobbyisten wollen Gesetze zu Lasten der Natur im Kreis Nordhausen ändern

Wie ernst meint es die Gipsindustrie mit ihrer Dialogbereitschaft? Die Frage steht aus Sicht des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) dringlicher denn je. Er verweist auf ein vom Bundesverband der Gipsindustrie veröffentlichtes Strategiepapier, das brisanter kaum sein könnte: Gipsabbau auch in Naturschutzgebieten, eine bedarfsunabhängige Ausweisung von Vorrangflächen für Steinbrüche, Genehmigungen für Steinbrucherweiterungen mit nur nachträglicher Umweltverträglichkeitsprüfung – Ideen wie diese lassen den BUND einen „maßlosen Raubbau“ von Naturgips im Südharz befürchten.

„Alle bisherigen Gespräche über eine ressourcenschonende und nachhaltige Nutzung von Naturgips und den Erhalt der einzigartigen Gipskarstlandschaft werden damit ad absurdum geführt“, konstatiert BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel.

Was eine bundesweit tätige Anwaltskanzlei im Auftrag der Gips-Lobbyisten in Berlin niederschrieben hat, ist ein Abbau bestehender Gesetzeshürden auf Landes- und Bundesebene. Die bremsten die Gipsindustrie bislang mancherorts aus: Weil der Winkelberg und das Areal Günzdorf in der Rüdigsdorfer Schweiz zu Naturschutzgebieten erklärt wurden, gibt es dort noch keinen Gipsabbau. Gleicher Schutzstatus hindert das Ellricher Unternehmen Casea am Kalk- und Kahleberg.

Gipsabbau soll auch in Naturschutzgebieten erlaubt sein

Nun benennt der Bundesverband Gipsindustrie die „umweltverträgliche Gewinnung von Naturgips in nicht schützenswürdigen Teilbereichen von Schutzgebieten“ als eine „Handlungsmöglichkeit für den erleichterten Naturgipsabbau“. Diese Teilbereiche aber, wettert der BUND, gebe es per Definition nicht: „In jahrelangen Verfahren muss doch die Schutzwürdigkeit nachgewiesen werden“, erklärt Kreisverbandssprecherin Heidi Schell.

Für kurzfristige Erweiterungsanträge und Fördermengenerhöhungen sollen die Verfahren beschleunigt werden, heißt es in dem Papier – und benennt auch einen Weg dorthin: „Unbürokratisch“ könnte es „Vorabgenehmigungen mit gegebenenfalls nachgeschalteten Umweltverträglichkeitsprüfungen“ geben. Dann aber könnten längst Tatsachen geschaffen sein, sagt der BUND. „Das stellt jedes Rechtssystem infrage“, macht Vogel deutlich.

Sollten tatsächlich – wie im Strategiepapier vorgeschlagen – Gips-Rohstoffsicherungsflächen bedarfsunabhängig ausgewiesen werden können, werde „das strategische Lenkungsinstrument der Regionalpläne zugunsten von Profitinteressen ausgehöhlt“, kritisiert der Nordhäuser BUND.

„Glaubt da die Gipsindustrie ihrer eigenen Bedarfsrechnung nicht?“, fragt Heidi Schell rhetorisch.

Einen steigenden Naturgipsbedarf infolge eines Kohleausstiegs hatte die Kohlekommission in ihrem Abschlussbericht festgestellt: „Um die Wertschöpfungsketten der Gipsindustrie zu erhalten, sind Maßnahmen zu ergreifen, um den fortschreitenden Wegfall an REA-Gips durch eine zusätzliche umweltverträgliche Gewinnung von Naturgips auszugleichen.“

Der Bundesverband Gipsindustrie sah dies als Auftrag, das Planungs- und Genehmigungsrecht zu hinterfragen und aufzuzeigen, wie die Verwaltungsverfahren verkürzt werden könnten. Die Ergebnisse sind im Strategiepapier zusammengefasst.

Dieses geht so weit, dass auch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Staat und Unternehmen vorgeschlagen wird, um verbindliche Regelungen zu treffen, die auch durch spätere Rechtsänderungen nicht automatisch hinfällig werden. Der Staat würde so seiner zukünftigen Handlungsspielräume beschnitten, mahnt der BUND. „Über Legislaturperioden hinweg wäre der Steuerzahler für spätere abweichende Entscheidungen haftbar und müsste, wie beim Atomausstieg, große Entschädigungszahlungen an die Industrie leisten.“

Gipsunternehmen stehen hinter Strategiepapier

„Das Strategiepapier hat im Moment keine Relevanz für uns“, sagt Lars Kothe, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Harzer Gipsunternehmen. Aber er meint auch: „Wir sind nicht gegen das Papier. Denn es zeigt mögliche Lösungswege für ein Kohleausstiegsszenario auf.“

Nachträgliche Umweltverträglichkeitsprüfungen hält er für „spannend, aber nicht realistisch“. Den Vorschlag „bedarfsunabhängiger“ Vorranggebietsausweisungen interpretiere er so, dass nicht nur auf den Gipsbedarf in Nordthüringen, sondern den in ganz Deutschland geschaut werden müsse. So agiert allerdings die hiesige Regionalplanung längst.

Gipsabbau in Naturschutzgebieten bedürfe immer einer „Einzelfallbetrachtung“, ziele ja möglicherweise auch auf Bayern ab, wo in 100 Metern Gips unter Naturschutzflächen abgebaut werden könnte. Verträge zwischen Gipsunternehmen und Staat schließlich seien aus Sicht der Industrie „wünschenswert“, so Kothe.