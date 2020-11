Gipsausstieg bis 2045: BUND Nordhausen will Chancen aufzeigen

Nordhausen. Am 19. November will der BUND-Kreisverband in Nordhausen online neue Studien über naturverträgliche Alternativen zum Gipsabbau aufzeigen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ist der Ausstieg aus dem Naturgipsabbau möglich? Die Naturschützer des BUND in Nordhausen meinen ja. Und am 19. November wollen sie Verwaltungen, Politik und der Bevölkerung umweltverträgliche Möglichkeiten aufzeigen. Das hat jetzt die BUND-Kreisvorsitzende Heidi Schell in einer Presseerklärung mitgeteilt. Eingeladen wird darin zu einer Gutachtenpräsentation per Video.

Zur Videopräsentation am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr durch das Büro Alwast Consulting Berlin wird der Geschäftsführer und Experte im Bereich Abfall- und Energiewirtschaft, Holger Alwast, die Studie persönlich vorstellen. Er steht laut Schell zudem im Anschluss für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Der BUND möchte mit dem Gutachten einen fundierten Beitrag zur Diskussion über die Umstellung der Baubranche auf umweltfreundliche Produkte leisten und in die geplanten Änderungen der Raumordnung einfließen.

Der BUND bittet um Anmeldung unter info@bund-nordhausen.de. Dann gibt es die Zugangsdaten