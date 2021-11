Große Ehre für früheren Zeiss-Chef: Aufnahme in die Leopoldina

Jena. Gebürtiger Thüringer wird in die Nationale Akademie der Wissenschaft berufen. Er hatte Carl Zeiss auch in Jena fit für die Zukunft gemacht.

Der frühere Zeiss-Chef Michael Kaschke (64) ist in die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaft, gewählt worden. Auf Vorschlag aus dem Kreise der Mitglieder entschied das Präsidium über die Aufnahme.

Der in Greiz geborene, promovierte Physiker soll seine Expertise in der Sektion Technikwissenschaften einbringen. „Ich freue mich sehr, Mitglied dieser einzigartigen Akademie zu sein. Gerade in der heutigen Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen ist die Stimme der Wissenschaft wichtiger denn je”, sagt Kaschke, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Physik studiert und anschließend in dem Fach promoviert hatte.

Bei Zeiss die Weichen für die Zukunft gestellt

1992 begann er bei Zeiss als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und stieg 2000 in den Vorstand auf, den er von 2011 bis 2020 führte. Nach seinem Ausscheiden als Vorstandschef blieb er bis zum Frühjahr 2021 noch Aufsichtsratschef der Carl Zeiss Meditec AG, die er einst als Vorstandschef geleitet hatte. Seit 2009 ist Kaschke Honorarprofessor an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik des Karlsruher Instituts für Technologie.

Die 1652 gegründete Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ist mit ihren rund 1.600 Mitgliedern aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen eine klassische Gelehrtengesellschaft. Sie wurde 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. In dieser Funktion hat sie zwei besondere Aufgaben: die Vertretung der deutschen Wissenschaft im Ausland sowie die wissenschaftsbasierte Beratung von Politik und Öffentlichkeit.

Verantwortungsvolle Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse

Die Leopoldina tritt für die Freiheit und Wertschätzung der Wissenschaft ein. Sie trägt zu einer wissenschaftlich aufgeklärten Gesellschaft und einer verantwortungsvollen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Wohle von Mensch und Natur bei. Im interdisziplinären Diskurs überschreitet sie thematische, fachliche, politische und kulturelle Grenzen.

