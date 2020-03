Grundstein für Schott-Hauptgebäude in Jena gelegt

Der Grundstein für das neue Hauptgebäude der Schott AG in Jena ist gelegt. Auf etwa 1235 Quadratmetern Grundfläche entstehen 4300 Quadratmeter Geschossfläche. Die Grundsteinlegung war aus Angst vor einer Weiterverbreitung des Corona-Virus’ nur intern vollzogen worden.

Der vierstöckige Neubau ist neben der Investition in neue Technik für Fertigungsanlagen ein weiteres Element zur Modernisierung des Jenaer Standortes für den Glas-Hersteller nach Verkauf von Teilflächen an die Carl Zeiss AG, die dort ihren Hauptstandort oberhalb des Westbahnhofs komplett neu aufbaut. Schott selbst will für etwa 80 Mitarbeiter moderne Arbeitsplätze schaffen, mit möglichst viel natürlichem Licht.

Durch den Neubau werde sich auch die soziale Infrastruktur verbessern, hieß es vom Unternehmen. So würden Mitarbeitern künftig moderne Sozialräume und Kommunikationszonen zur Verfügung stehen. Ziel sei es, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dabei spielen Flexibilität und Offenheit eine große Rolle.

Im Sockelgeschoss werden das Konzernarchiv sowie Technik- und Logistikbereiche untergebracht. Der Bau folgt modernen ökologischen Standards. Dabei werden Systeme wie Heizung, Klima und Lüftung entsprechend neuesten Erkenntnissen eingesetzt, um den Energieverbrauch des Gebäudes so gering wie möglich zu halten – der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst zügig CO 2 -neutral zu werden. Der Einzug ins neue Gebäude ist für Mitte 2021 geplant. Die Baukosten belaufen sich geplant auf etwa 9 Millionen Euro.

Schlagzeilen machte Schott zuletzt inkognito: Der koreanische Konzern Samsung hat eine zweite Generation von Smartphones mit faltbarem Bildschirm auf den Markt gebracht. Das Glas dafür stellt Schott in Jena her – muss sich aber mit Details als Zulieferer bedeckt halten. Wie viele der inzwischen wieder mehr als 500 Mitarbeiter damit befasst sind, will man lieber nicht bekannt geben – sofern man neben Samsung weitere Abnehmer findet, könnten es mehr werden.