Habau-Gruppe in Heringen tüftelt an Betonteilen der Zukunft

Volle Auftragsbücher und zwei vertraglich zugesicherte Großprojekte: Das neue Geschäftsjahr bei Habau Hoch- und Tiefbau sowie Universalbeton Heringen, es startet nicht nur traditionell erst Anfang April, sondern auch vielversprechend. Entsprechend zufrieden kann Geschäftsführer Jens Stark am Dienstag über das Gelände führen. Sein Blick wandert hierbei hinüber auf einen schlichten grauen Bau, der dafür jedoch modernste Technik enthält. Der Zutritt für die Presse ist tabu.

Forschung ist sehr wichtig

Immerhin schlummert hinter den Betonmauern ein Forschungsgebäude, in dem die Heringer als Praxispartner von Hochschulen unter fast realen Bedingungen seit Jahresbeginn Prototypen testen. Sind die Bewährungen in Betonfertigteilen bislang vor allem aus Eisen, so experimentiere man hier mit Carbon und Glasfaser, verrät Jens Stark einige wenige Details. Weitere Experimente sollen Ersatzstoffe für Flugasche erforschen, die bei der Kohleverbrennung übrig bleibt und Zement beigemischt wird. Recyclingbeton werde immer mehr Thema, weiß Stark und betont: „Wir forcieren derzeit die Forschung. Eine erfolgreiche Firma muss das tun.“ Seit 1886 werden in Heringen Fertigteile produziert, und dieser erfolgreichen Historie will er eine ebensolche Zukunft hinzufügen.

Der Grundstein dafür ist gelegt: Vor sechs Jahren hatte Stark die Geschäftsführung in Heringen übernommen, damals mit einem Umsatz von 40 Millionen Euro. Mittlerweile hat sich das Auftragsvolumen auf rund 100 Millionen gesteigert.

Produktionsstätte wird ausgebaut

Ein Teil des Geldes soll direkt wieder in die Produktionsstätte fließen. Zuletzt sei dies im Magazin geschehen. Neue Fenster und eine neue Heizung, vor allem aber ein besseres System soll die Vorkonfektionierung von Einbauteilen für die zu produzierenden Betonteile noch effektiver machen. Noch am Abend werden die in der Fertigung benötigten Teile gepackt und an die 60 Produktionsplätze gebracht. Man wolle so Fehler vermeiden und materialschonender agieren, erläutert der Geschäftsführer, der sich das Forschungsgebäude und die Frischzellenkur für das Magazin etwa 1,3 Millionen Euro hat kosten lassen. Ähnliche hohe Summen sollen auch in den kommenden Jahren fließen. Jens Stark spricht von einem „Masterplan“, den er zur Modernisierung des 1963 errichteten Werks verfolgt. Geplant sei unter anderem die Erhöhung der Produktionskapazitäten in Halle 5, wofür es aber noch Abstimmungen mit dem Landratsamt benötige.

Große Projekte in Arbeit

Langeweile kommt derweil aber auch nicht bei den Außenmitarbeitern von Habau und Universalbeton auf: Die sind dieses Jahr gleich bei zwei Großprojekten gefragt: In Paderborn soll eine neue Filiale von Möbel Höffner entstehen, während der österreichische Beleuchtungsspezialist Eglo für den Bau eines Logistikzentrums in Magdeburg Know-How und Fertigteile aus der Goldenen Aue angeheuert hat. Und sind einmal die Planungen beendet, werde man freilich auch für die Sanierung des Albert-Kuntz-Sportparks in Nordhausen ein Angebot abgeben, blickt Stark.

Habau und Universalbeton in Zahlen und Fakten

Mitarbeiterzahl: 80 bei Habau, 200 bei Universalbeton

Auszubildende: derzeit keine bei Habau und elf bei Universalbeton

Auftragsvolumen/Umsatz im Kalenderjahr 2019: rund 35 Millionen bei Habau und 65 Millionen bei Universalbeton

Aktuelle Großprojekte: Bau einer Papierfabrik im brandenburgischen Spremberg (Habau) sowie eines Möbelhauses im westfälischen Paderborn

Geplantes Großprojekt: Bau eines Logistikzentrums für den österreichischen Beleuchtungshersteller Eglo in Magdeburg. Spatenstich war im September.