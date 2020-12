Luftballons statt Böller: Hauptsache es knallt im Saale-Holzland

Sträuße aus Luftballons bietet ein Geschäft in Eisenberg an.

So manchem wird das Jahr 2020 als Luftnummer in Erinnerung bleiben. Corona, Veranstaltungsausfälle, Kurzarbeit, Geschäfts- und Schulschließungen, Homeoffice und dergleichen sind alles andere als Gründe zum Feiern. Ein Unternehmen in Eisenberg empfiehlt den Menschen im Saale-Holzland dennoch einen Knalleffekt für das Fest im kleinen Kreis zum Jahreswechsel – ganz ohne Verstoß gegen das öffentliche Feuerwerksverbot. Corona-Blog: Eisenacher Klinik hat Belastungsgrenze erreicht – Über 900 Tote in Thüringen

„24 Uhr könnt ihr doch eure Deko knallen lassen“, heißt es in einer Mitteilung des Ballonfachgeschäfts Ballon Moments. Bei dem Unternehmen könne man für die kleine Familienfeier an Silvester festlich bunte Ballon-Buketts zur kontaktlosen Abholung oder Lieferung bestellen und damit das heimische Wohnzimmer dekorieren. Und wenn dann das Jahr 2020 endlich vorbei ist, könnten die Ballons zum Platzen gebracht werden. „Das ist das erste Mal, dass wir das für Neujahr anbieten“, sagt Ballon-Moments-Inhaberin Katrin Geppert und meint damit auch den zusätzlichen Service der Überbringung von Neujahrsgrüßen an Freunde und Verwandte der Kunden – stilecht in Frack und Zylinder.

Grüße mit Abstand überbringen

Bisher hätten Kunden ähnliche Angebote für Geburtstage, Hochzeiten oder an Weihnachten genutzt. Farbenfrohe Luftballons sind seit jeher fester Bestandteil vieler Feierlichkeiten. An Weihnachten sei das Team von Ballon Moments von vier Familien gebucht worden und habe in Weihnachtsmann- und Wichtelkostüm Geschenke überbracht – im Freien und mit Abstand. „Da haben die Kinder große Augen gemacht“, hält Geppert fest.

Aber auch für Hochzeiten oder bei Baby-Partys werdender Eltern, bei denen das Geschlecht des Kindes verraten wird, erfreuten sich ausgeklügelte Ballon-Ideen zunehmender Beliebtheit. Für die kleine Silvester-Feier zuhause gebe es eine große Auswahl möglicher Ballons aus Latex. Die seien sogar biologisch abbaubar und knallten beim Zerplatzen. Noch bis zum Vormittag des Silvestertags könne man eine Bestellung aufgeben, sagt Katrin Geppert.

Telefon Ballon Moments Eisenberg: 01520/881 07 49