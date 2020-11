Hilfe in Krise: Rathaus teilt Angebote der Nordhäuser Gastronomen

02.11.2020, 16:47

Nordhausen. Das Rathaus in Nordhausen will Gastronomen mit Lieferdienst und Außer-Haus-Verkaufsangeboten bündeln und die Angebote öffentlichkeitswirksam bewerben sowie in sozialen Netzen teilen.