Hin und her im Kresse-Streit

Die Ankündigung von Erfurts einzigem Brunnenkresse-Anbauer Ralf Fischer, aufgrund der noch immer ungeklärten Wasserproblematik in seiner Klinge in Hochheim die Brocken hinzuwerfen (wir berichteten), hat für Bewegung gesorgt. In mehrere Richtungen.

Zuerst meldete sich Ulrich Haage, der Kakteenzüchter und wie Fischer auch ein Erfurter Original, zu Wort. Mit dem fast flehentlichen Appell, man möge sich unter Nachbarn zusammensetzen. Haage monierte, dass sich Ralf Fischer an der Stadtverwaltung die Zähne ausbeiße. Das gefährde eine wirklich alte Erfurter Tradition, die vom Verfall bedroht ist. Es wäre „ein Verrat an den Ahnen“, so Ulrich Haage.

Die Mauer muss weg

Das sieht Peter Stampf nicht anders. Er sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat und hat den Kresse-Streit zwischen Ralf Fischer und seinem Nachbarn Lutz Liedke mit einigem Befremden zur Kenntnis genommen. Aus seiner Sicht sei das alles nur die halbe Wahrheit. Das Thema sei im Hauptausschuss behandelt worden. Und es sei nicht so, dass sich die Stadtverwaltung nicht damit beschäftige. Schließlich habe es mehrere Vor-Ort-Termine in Hochheim gegeben. Es sei festgestellt worden, dass die Mauer in der verfallenen Liedke-Klinge die Ursache des Wasser-Übels sei und damit die Kresse-Ernte nebenan bedrohe und zudem ohne Baugenehmigung errichtet worden sei und demzufolge abgerissen werden müsse. Passiert ist das allerdings bis heute nicht. Warum nicht? Stampf zuckt mit den Schultern.

Bauausschuss waren die Hände gebunden

Er erklärt sich das so: Zwei Mal habe man schon 2018 das Problem im Bauausschuss vorgetragen. Dann habe es aber geheißen, beide Streitparteien, Liedke und Fischer, hätten zwar Gespräche angekündigt, sich aber keine Öffentlichkeit dabei gewünscht. Tatsächlich teilt Wolfgang Jentz, Chef der Wirtschaftsförderung, per Mail bereits am 5. Juni 2018 Folgendes mit: „Auf Einladung des Amtes für Wirtschaftsförderung hat ein gemeinsames Gespräch mit den beiden Nachbarn zum Thema Brunnenkresseanbau stattgefunden. Auf besonderen Wunsch der Parteien sollen die konstruktiven Gespräche weitergeführt werden, jedoch wurde von den privaten Parteien gewünscht, dass es zukünftig sowohl keine Pressebeteiligung, als auch keine Informationen an die politischen Gremien geben soll.“

„Das befremdet mich. Wir hätten uns gern eingemischt. Aber wie sollen wir eingreifen, wenn uns das untersagt wurde“, fragt daher Peter Stampf. Er stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass hier nur ein weiterer schneller Vor-Ort-Termin etwas bewirken könne. „Emotionslos alle an einen Tisch“, so seine Forderung. Man könne schließlich nicht mit Kresse für die Bundesgartenschau werben, aber nichts dafür tun.

Widersprüchliche Aussagen

Ralf Fischer fällt, konfrontiert mit dem Vorwurf, man wolle keine Öffentlichkeit beim Kresse-Streit, aus allen Wolken. „Wenn so etwas geäußert wurde, dann nicht von mir, dann war das der alleinige Wunsch von Lutz Liedke“, sagt er. Sein Antipode habe sich wohl von den Presseberichten angegriffen gefühlt und daher einen Alleingang inszeniert. Und dann wundert sich Fischer noch, warum von dieser Aussage aus dem Jahr 2018 keine Rede war, als man sich im Jahr darauf erneut mit Vertretern der Stadtspitze zu Gesprächen getroffen habe. „Ich gehe immer wieder an die Öffentlichkeit, um die Brunnenkresse in Erfurt zu retten“, sagt der 67-Jährige, der in diesem Monat den Totalausfall der gesamten Kresse-Ernte 2020 beklagen musste. Schweigen bedeute in dem Fall nämlich nur eines – Stillstand.

Alte Abwasserleitung im Verdacht

Etwas Bewegung kann Peter Stampf aber doch ankündigen: „Es gibt da eine alte Abwasserleitung in der Motzstraße, die der eventuelle Verursacher der Wasserproblematik sein könnte.“ Die wolle man nun unter die Lupe nehmen. Egal, wer wann was gesagt hat oder auch nicht.