Im Monatsdurchschnitt arbeiteten von Januar bis einschließlich Juni dieses Jahres rund 149.000 Menschen in den Thüringer Industriefirmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

Erfurt Umsätze in Höhe von mehr als 2,3 Milliarden Euro haben Thüringer Autohersteller und Zulieferer in den ersten sechs Monaten des Jahres erreicht.

Hohe Umsätze bei den Thüringer Autobauern im ersten Halbjahr

Die Automobilproduktion ist der umsatzstärkste Industriezweig in Thüringen. Die Autohersteller und Zulieferer erreichten im ersten Halbjahr des Jahres Umsätze in Höhe von mehr als 2,3 Milliarden Euro, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche einem Rückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die zweithöchsten Umsätze bei den Industriebetrieben mit mindestens 50 Beschäftigten erwirtschafteten die Hersteller von Metallprodukten mit rund 2,2 Milliarden Euro (Rückgang von 2,9 Prozent). Der Maschinenbau konnte mit 11,9 Prozent stark zulegen (1,7 Milliarden Euro Umsatz). Leichtes Wachstum (0,4 Prozent) gab es bei den Nahrungs- und Futtermittelherstellern (rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz), gefolgt von den Produzenten von Gummi- und Kunststoffwaren (1,5 Milliarden Euro bei 0,9 Prozent Wachstum).

Im Monatsdurchschnitt arbeiteten von Januar bis einschließlich Juni dieses Jahres rund 149.000 Menschen in den Thüringer Industriefirmen mit mindestens 50 Beschäftigten. Den größten Anteil bildeten die Hersteller von Metallprodukten (23 610 Menschen). Die meisten neuen Arbeitsplätze im Vergleich zum Vorjahr entstanden bei den Nahrungs- und Futtermittelproduzenten (716 Stellen).

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Top-Model Eva Padberg präsentierte den neuen Grandland X. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Im Eisenacher Opelwerk startete am Mittwoch die Produktion des „Grandland X“. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Yann Vincent, Produktionschef von PSA. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Zur Feier kam viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Fernando Andreu, Werksleiter von Opel Eisenach, gab den Startschuss. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Top-Model Eva Padberg präsentierte den neuen Grandland X. Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Von links:. Fernando Andreu (Werksleiter Opel Eisenach), Opel-Chef Michael Lohscheller, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Yann Vincent (Produktionschef PSA). Foto: Zentrale / Sascha Fromm

Erster Opel „Grandland X“ in Eisenach vom Band gelaufen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Foto: Zentrale / Sascha Fromm



