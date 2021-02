Holz und Gas sichern Fernwärme

Ilmenau. Notfalls kann in Ilmenau auch auf Öl als Brennstoff zurückgegriffen werden. Hohe Investitionen ins Netz erfolgten in den vergangenen Jahren.

Bei Außentemperaturen im zweistelligen Minusbereich merkt man besonders, wie wichtig Wärme und eine geheizte Wohnung sind. Nachdem es Dienstag in Nürnberg zu einem Brand in einem Kraftwerk gekommen war, mussten tausende Menschen Beeinträchtigungen in der Fernwärmeversorgung hinnehmen. Die Ilmenauer Wärmeversorgung sichert die Fernwärme für die Wohngebiete Am Stollen und Pörlitzer Höhe. Versorgt werden zudem städtische Gebäude und die Technische Universität. Hinzu kommen private Kunden. Insgesamt sind es 1200, sagt Veit Sengeboden.