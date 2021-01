IHK-Mitglieder fordern Exit-Strategie

Im Rahmen der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Erfurt mahnen die Mitglieder eine verbindliche Perspektive für die von Schließungen und Einschränkungen betroffenen Firmen an. Sie fordern dabei Regelungen für eine Rückkehr der Wirtschaft in den Normalbetrieb. Aktuelles zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Unternehmen brauchen jetzt eine klar definierte Exit-Strategie. Dazu zählt insbesondere ein verbindlicher Öffnungstermin für geschlossene und eingeschränkte Branchen. Nur so kann ein Wiedereinstieg mit entsprechenden Vorlaufzeiten gelingen. Dazu gehört auch eine planbare Rückkehr zum geschäftigen Alltag des wirtschaftlichen Lebens“, sagt IHK-Präsident Dieter Bauhaus.

Die Unternehmer fordern unter anderem ein besseres Impfmanagement, leichtere Zugänge zu Schnelltests, schnellere Finanzhilfen sowie die stufenweise Öffnung von Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungswirtschaft bis zum 1. März 2021. „Wichtig ist ein verlässlicher Zeitplan für die kommenden Wochen“, so Bauhaus.