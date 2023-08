Ilmenauer Erfolgsgeschichte: „Marke Binz zu alter Stärke zurückgeführt“

Ilmenau. Warum Geschäftsführerin Cathrin Wilhelm trotzdem den Sonderfahrzeugbauer verlässt, erklärt sie im Interview.

Der Sonderfahrzeugbauer Binz Automotive GmbH aus Ilmenau strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein, hat vor zwei Jahren mit dem Standort Plauen expandiert und mittlerweile 356 Beschäftigte. Nach einer abgewendeten Insolvenz stieg das Auftragsvolumen in den vergangenen acht Jahren von 5 auf 540 Millionen Euro. Die Firma schreibt schwarze Zahlen und die beiden Standorte sind für die kommenden fünf Jahre ausgelastet. Dennoch gibt Geschäftsführerin Cathrin Wilhelm ihre Position auf.

Warum verlassen Sie trotz der guten Aussichten und Bilanz Binz?

Es war an der Zeit. Zu der Zeit als ich Hauptgesellschafterin und später dann Geschäftsführerin wurde, war Binz in einer ganz anderen Verfassung. Wir hatten einen Refinanzierungs- und Stabilisierungsauftrag, um diese Marke zu alter Stärke zurückzuführen. Mit 110 Mitarbeitern und einem Auftragsvolumen von fünf Millionen Euro war der Betrieb zu groß zum Sterben und zu klein zum Überleben. Jetzt sind wir zurück am Markt und mehr und stärker denn je.

Warum haben Sie trotz der schwierigen Ausgangslage immer daran geglaubt, dass die Sanierung gelingt?

Zuallererst war da die Marke – eine der ältesten deutschen Marken im Sonderfahrzeugbau. Und eine dem Unternehmen und seinem Auftrag verschworene Mannschaft mit Sonderfahrzeugbau im Blut. Das kann man nicht kaufen. Es war natürlich auch Patriotismus dabei. Es kann ja nicht sein, dass in Krisenzeiten immer die Dependenzen in Ostdeutschland geschlossen werden.

Warum Patriotismus?

Wenn man sich die Binz-Historie anschaut, so ist die Firma ehemals an der Seite von Mercedes-Benz vor fast 90 Jahren in Baden-Württemberg entstanden. Es folgten sichere Zeiten mit vielen Innovationen an der Seite des Sterns. Viele Jahrzehnte später, nach der Wende 1990 hat man wie andere auch nach einer verlängerten Werkbank im Osten gesucht und diese in Ilmenau gefunden. Expertise zu damals günstigen Preisen. Die später holländische Mutter hat auch stets gute Gewinne eingefahren. Nur in dem einen Jahr, als infolge der Finanzkrise einmal ein Verlust zu verzeichnen war, löste sich die Muttergesellschaft von dieser Tochter und ließ sie in 2011 in die Insolvenz gehen. Es folgte eine private Zwischenfinanzierung durch mein Unternehmen und , später der Einstieg eines asiatischen Investors, der sich 2015 wegen eigener strategischer Überlegungen wieder aus Europa zurückzog. Eine erneute Insolvenz hätte diese Marke aber nicht überstanden. Also haben wir als Team angepackt. Die ehemalige Muttergesellschaft aus Schwaben hat in der Folge versucht, uns vom Markt zu verdrängen, es aber nicht geschafft. Sie wurde liquidiert. Heute bin ich stolz, dass Binz eines der wenigen ostdeutschen Beispiele ist, wo eine ehemals verlängerte Werkbank die Muttergesellschaft überlebt hat. Nennen Sie es Patriotismus. Wohl auch weil ich aus Chemnitz stamme und mein Vater Thüringer ist.

So verhielt es sich auch mit dem Standort in Plauen, den Sie im April 2021 übernommen haben?

Deckungsgleich zur Thüringer Historie. Ein alter ehrwürdiger Standort wurde als verlängerte Werkbank nach der Wende genutzt und es wurde wieder Leben eingehaucht. In der Folge hat VW mit der MAN-Gruppe ein unglaubliches Investment hingestellt. Tolle Infrastruktur, tolles Werk. Aber als es fertig war, standen die Zeichen auf Personalabbau. Parallel stand bei Binz die Aufgabe, sich aufgrund der Auftragslage dringend vergrößern zu müssen. Es passte wie die Faust aufs Auge.

Welche Aufträge und Weichenstellungen waren entscheidend, um das Ganze zu drehen?

Die Neupositionierung als Dual-Use-Experte. Wir sind sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich erfolgreich aktiv. Dass heißt, wir können zivile Lösungen und Erfahrungen auf den militärischen Bereich übertragen und umgekehrt. Wir arbeiten für das THW, die Polizei, die Feuerwehr und für die Bundeswehr, was Krankentransporte und Kommunikation betrifft. Nicht ohne Grund haben wir Ende vergangenen Jahres den prestigegebundenen Auftrag, den so genannten 40a1, nach zehn Jahren endlich wieder zu Binz zurückgeholt. Wir rüsten in den nächsten vier Jahren vertraglich abgesichert 3000 Fahrzeuge für die Bundes- und Bereitschaftspolizei mit Funk- und Signaltechnik aus.

Das hört sich gut an und Sie berichten von den Erfolgen euphorisch. Also noch einmal: Warum hören Sie auf?

Erstens bin ich nicht mehr Hauptgesellschafterin. Ich diene also als Geschäftsführerin einem anderen Herren. Das ist in Ordnung, aber nicht meins. Wenn ich Entscheidungen treffe, will ich die mit meinem Team auch so umsetzen. Und, das Unternehmen hat sich entwickelt, ist wieder erstarkt. Jetzt ist Binz kein Unternehmen mehr, dem wieder Leben und Selbstbewusstsein einzuhauchen ist. Es ist ein selbstbewusster Technologieführer. Aufgabe der nächsten drei bis fünf Jahre ist, dass die Auftragsbestände und Umsätze, die wir reingeholt haben, auch zuverlässig aus dem Tor rollen. Es braucht eine effiziente Fertigungssteuerung. Strategischen Einkauf. Fahrzeugbeschaffung. Qualitätsmanagement. Deshalb gebe ich mit ruhigem Gewissen an Experten, die aus diesem Umfeld kommen, ab.

Was war das spannendste Projekt während ihrer Zeit?

Die Wiedergewinnung des ungeschützten Verwundetentransports (UVT). Das war ein Großprojekt, bei dem wir stark in eine finanzielle Vorleistung gegangen sind. Und dieser Verwundetentransport, wird auch im zivilen Bereich – siehe Ahrtal – relevanter. Stichwort Mehrpatiententransport. Es geht darum, mehrere Verwundete aus der Gefahrenzone zu bringen, um Sie außerhalb entsprechend versorgen zu können. Dazu haben wir bahnbrechende Konzepte im Bereich Load&Go. Auch das 16-Tonnen-Flaggschiff des THW fertigen wir. Das hätten wir ohne Plauen in Ilmenau zum Beispiel nie realisieren können.

Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?

Die vergangenen Jahre waren bei mir sehr vertriebsorientiert. Es ging um politische Vernetzungen in den Gremien und Verbänden. Ich war allein in den letzten zehn Monaten drei Mal mit dem Regierungsflieger unterwegs, was für ein mittelständisches Unternehmen aus Thüringen oder Sachsen einem Ritterschlag gleichkommt. Eine sehr große Ehre, die auch die Wertschätzung des deutschen Mittelstandes und der Region Mitteldeutschland ausdrückt. Durch Gespräche und Kontakte haben sich Projekte ergeben. Ich bin stark im Bundesverband der deutschen Wehr- und Sicherheitsindustrie engagiert. Von dort auch als Vertreterin in den europäischen Dachverband, dem ASD Europe nach Brüssel entsandt. Das wird auch ein künftiger Schwerpunkt meiner Arbeit sein. Ich möchte parteiübergreifend noch viel für Mitteldeutschland tun.