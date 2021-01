Im ganzen Kyffhäuserkreis gibt es touristisches Potenzial

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im Kyffhäuserkreis. Das unterstreicht auch Matthias Deichstetter, Leiter des Amtes für Tourismus und Kultur im Landratsamt. Neben den großen Zugpferden Kyffhäuser und Bad Frankenhausen sieht er aber auch Chancen für weitere Regionen.

Das namensgebende Kyffhäusergebirge samt Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist das Aushängeschild für den Kyffhäuserkreis. „Leider fiel der erste Lockdown 2020 genau in die Saisoneröffnung am Kyffhäuser-Denkmal. Zu Ostern konnte kein Besucher dorthin“, sagt Deichstetter. Allerdings habe er im Sommer die erfreuliche Rückmeldung erhalten, dass sich das strukturelle Marketing der Vorjahre gelohnt habe. Das hätten die Besucherzahlen mit Gästen aus ganz Deutschland im Sommer gezeigt. Große Hoffnungen setze er auch in die Stiftung, die das Denkmal ab 2024/25 betreiben soll.

Kurstadt ist auch guter Standort für Ausflüge

Das touristische Zentrum des Landkreises ist laut Deichstetter die Kurstadt Bad Frankenhausen. Die Stadt sei für viele Touristen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region nach Sangerhausen, Sondershausen oder gar Leipzig. Gerade in diesem Sektor könne sich die Stadt noch von anderen Kurorten abheben. Außerdem locke der Kurbetrieb viele Menschen von außerhalb an. „Alle können dann die Vorzüge unserer Region nach außen tragen. Direkte Empfehlungen sind das beste Marketing“, so Deichstetter.

Auch die Kreisstadt Sondershausen habe mit dem Schloss und vor allem dem Possen zwei Touristenmagneten. Artern habe den einzigartigen Vorteil, dass es an drei überregionale Radwege angeschlossen sei. „Von hier kommt man schnell mit dem Rad Richtung Bad Frankenhausen, aber auch ins Weinbaugebiet an der Unstrut bei Freyburg. Damit kann man arbeiten“, sagt der Tourismuschef.

Modellbahn und Kanutouren

Roßleben-Wiehe könne noch immer eine der größten Modellbahnausstellungen bieten, den direkten Anschluss an die Hohe Schrecke für Wanderfreunde und auch den Kanutourismus auf der Unstrut. Außerdem wolle er dort den boomenden Camping-Tourismus ausbauen. Und Ebeleben habe verstanden, dass es ein wichtiges Bindeglied zur Region Wartburg-Hainich ist, und könne natürlich auch als Außenstandort der Bundesgartenschau in diesem Jahr profitieren.