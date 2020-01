Im Zeichen des Umbruchs

Das Gerangel ist gerade in vollem Gange. Wo soll 2021 die nächste Internationale Automobilausstellung (IAA) stattfinden? Um eine positive Antwort auf diese Frage, in der heute eine Vorentscheidung fallen soll, rangeln derzeit Frankfurt/M, das die IAA seit 1951 ausrichtet, München, Stuttgart, Berlin, Köln, Hamburg und Hannover. Matthias Andrzejak kann das egal sein. Ihn lassen die Positionskämpfe um die größte deutsche Automobilausstellung kalt. Er hat seine AME, die Automesse Erfurt. Und die startet morgen als dreitägiges Event zum 13. Mal. Als eine der vier größten Automessen in der Bundesrepublik. Und trotzdem ganz anders.

Erfurts Automesse ist eine Händlermesse

2009 war Matthias Andrzejak 40 Jahre alt. Manch einer dachte damals, diese „Jungdüse“ ist verrückt geworden. Eine Automesse in Erfurt. Das wird doch nix. Gab es doch eben die IAA und dazu die Auto Mobil International (AMI) in Leipzig. Falsch. Die AMI ist seit 2014 tot, um die IAA wird dieser Tage hin und her diskutiert. Um die AME nicht. Denn sie ist etwas Besonderes, sagt Andrzejak, der die Automesse mit seinem Bruder Michael (48) seit zwölf Jahren, frei von störenden Hintergrundgeräuschen, veranstaltet.

Alternative Antriebskonzepte im Fokus

Das Plakat der ersten AME lässt sich Andrzejak gerade rahmen für sein neues Büro. „Die Erfurter Automesse ist im Unterschied zur IAA oder früher zur AMI eine echte Händlermesse mit Kundennähe“, zeigt er den für ihn entscheidenden Unterschied auf. Eine Verkaufsmesse, bei der in den Jahren zuvor oft gleich ein Kauf fix gemacht wurde und nicht selten waren echte Messe-Schnäppchen dabei. So soll es auch diesmal werden. Mit einem entscheidenden Novum. „Wir wollen die Besucher in die automobile Zukunft begleiten, das ist unsere Aufgabe“, sagt Andrzejak. Und diese Zukunft hat bekanntlich einen deutlichen Wechsel vor sich. Hin zu alternativen Antriebskonzepten. Zum Elektromotor zum Beispiel. „Da ist es ganz wichtig, aufs Tempo zu achten, Entscheidungen mit Verstand und Fingerspitzengefühl zu treffen“, ist der AME-Chef überzeugt. Von hektischen Schnellschüssen hält er nichts. Auch, weil die Infrastruktur noch jede Menge Nachholebedarf habe. Das zu ändern sei „eine rein politische Geschichte“. Die Branche werde sich jedenfalls total verändern. Und diesen Weg wolle man als Auto-Aussteller begleiten.

Mehrere Messepremieren für E-Autos und Hybriden

Schon ab morgen Abend, wenn Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow die Automesse vor geladenen Gästen offiziell eröffnet. Geboten werden sollen nicht nur die neuesten Modelle und Trends, sondern auch eine Flut an Informationen zur automobilen Zukunft. Einen wesentlichen Anteil soll Elektrofahrzeugen und Hybriden mit alternativen Antrieben, aber auch „stark verbrauchsoptimierten Benzin- und Dieselmodellen“ vorbehalten sein. Beste Gelegenheit, die Messe zur Premiere zu nutzen. So werden das Plug-in-Hybridmodell Ceed Sportswagon von Kia, der Porsche Taycan, der Subaru Forester e-Boxer, der Skoda CitiGOe iV, der Mercedes EQC oder der Opel Grandland X Hybrid 4 erstmals präsentiert. „Wir wollen das Umdenken mit befördern“, sagt Andrzejak, der zufrieden wäre, wenn die Besucherzahl um die 30.000 liegen würde.

SWE stellt Lademöglichkeiten für Zuhause vor

Drei Tage lang bieten 130 Aussteller – der größte Teil Händler- in Halle 1 und 2 alle Marken an. Nur Mazda fehlt, da gleichzeitig eine große Händlervorstellung andernorts läuft. Die Halle 3 ist dem Tuningsektor mit neuen Trends, US-Cars und Motorsportraritäten vorbehalten. Auf einer großen Sonderfläche der Thüringer Energie AG werden die neuesten Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und aktuelle Elektrofahrzeuge gezeigt, wird zudem über Ausbaupläne des Versorgungsnetzes für Elektrofahrzeuge unterrichtet. Die Erfurter Stadtwerke (SWE) stellen eine Vielzahl von Lademöglichkeiten für Zuhause – so genannte Wallboxen (Wandladestationen) oder Ladesäulen - vor. Kurzentschlossene können die SWE-Wallbox zum sehr günstigen Messepreis gleich kaufen.

Auch Fans PS-starker Boliden bekommen etwas geboten

Zu guter Letzt kommen dann auch noch die Fans motorstarker Boliden auf ihre Kosten. Ferrari und Lamborghini protzen gern mit PS-starken Motoren. Ein Dodge Challenger SRT Demon (Dämon, Teufel) – hier ist der Name Programm - schießt aber mit 852 Pferdestärken den Vogel ab. Fast. Ein Dragster mit 25.000 PS wird zum Spaß für die Fans mal kurz gezündet. Exoten wird es immer geben. Gerundet wird alles durch Youtube-Stars. Und bei den beliebten Driftshows auf dem Freigelände können Wagemutige kostenpflichtig die bei einer rasanten Runde auftretenden Fliehkräfte austesten.

Am Freitag kann gratis geparkt werden

Geöffnet ist die 13. Automobilmesse Erfurt am Freitag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr. Die Tageskarte kostet 10 Euro für Erwachsene (ermäßigt acht), die Familienkarte (zwei Erwachsene, max. drei Kinder 13 bis 16 Jahre alt) 21 Euro. Ein Special-Ticket nur für den Freitag kann für drei Besucher zum Preis von 18 Euro erworben werden. Ein Wochenendticket (Samstag + Sonntag) kostet 16 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Am Freitag kann man zudem ein Sonderangebot nutzen: freies Parken.