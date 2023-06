Immer wenige Betriebe im Thüringer Gastgewerbe

Erfurt. Das Gastgewerbe war von der Corona-Pandemie arg getroffen. Nun spürt es in Thüringen wieder einen Aufschwung. Dennoch klagt die Branche.

Das Thüringer Gastgewerbe hat in den Corona-Jahren 2020 und 2021 nahezu jeden fünften Betrieb verloren. Von den 4869 Betrieben im Jahr 2019 waren 2022 nur noch 3967 Betriebe geöffnet. Und das trotz der staatlichen finanziellen Hilfen. Der Verlust in den kreisfreien Städten beträgt 32,4 Prozent, in den Landkreisen 17,1 Prozent.

Langfristig betrachtet beträgt das Minus sogar 30,7 Prozent – die Zahl der gastgewerblichen Unternehmen ist seit 2009 von 5726 um 1759 gesunken. „Wir haben in dieser Zeit also fast jeden dritten Betrieb verloren“, so Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Thüringen.

Inflation bereitet große Probleme

„Ob die Schließungen 2020 und 2021 nur wegen der Pandemie erfolgt ist, lässt sich allerdings belastbar nicht sagen“, ergänzt Dehoga-Präsident Mark A. Kühnelt. „Denn auch die Themen fehlende Nachfolge und Fachkräftemangel hatten uns schon zuvor arg beschäftigt“. Diese Probleme bereiten auch weiter Sorgen, hinzu gesellen sich steigende Kosten für Energie und Lebensmittel und durch die Inflation. Diese drückt auch die Stimmung in der Eventbranche. „Das Geschäft im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit ist um ungefähr ein Drittel zurückgegangen“, sagt Thomas Günther, Vorstand Allianz-Veranstaltungswirtschaft Thüringen, die seit der Pandemie eine Kooperation mit dem Dehoga pflegt.

87 Prozent Familienunternehmen

Dieser informierte auch darüber, dass der Umsatz eines gastgewerblichen Betriebes 2019 im Durchschnitt noch 256.774 Euro betrug. Im zweiten Pandemiejahr sank er um 27 Prozent auf 232.454 Euro. „Geht man von einer Umsatzrentabilität in Höhe von fünf bis acht Prozent aus, so sind dem einzelnen Unternehmen rund 20.000 Euro geblieben. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass im Thüringer Gastgewerbe 87 Prozent kleine Familienunternehmen mit maximal fünf Beschäftigten sind.

Ausbildung macht Hoffnung

„Dennoch verspüren wir mit Blick nach vorn Hoffnung, insbesondere aufgrund des sich abzeichnenden Umsatzanstiegs und der Entwicklung der Übernachtungen“, sagt Ellinger. So hat es auch erste positive Entwicklungen bei den Unternehmensgründungen beziehungsweise Gewerbeanmeldungen gegeben, gleichwohl die Zahl der Betriebsstätten mit 2,3 Prozent weiterhin rückläufig war. „Absolut erfreulich ist jedoch die steigende Zahl der Mitarbeiter“. Aktuell sind mehr als 41.000 Frauen und Männer in der Branche in Thüringen beschäftigt. Dies ist zwar noch nicht das Vor-Corona-Niveau (rund 44.000), „aber wir sind dabei auf einem sehr guten Weg.“ Der Anstieg liege 2022 bei über 25 Prozent. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang vor allem die Ausbildungsoffensive im Dehoga-Kompetenzzentrum mit derzeit 350 Azubis aus 24 Nationen und der Tarifabschluss, der den Mitarbeitern deutlich mehr Lohn gewährt.