Immer häufiger müssen kleine Bäckereien in den Innenstädten schließen. Einer der Gründe dafür ist die vergebliche Suche nach Nachfolgern, was mit unattraktiven Arbeitszeiten und hohen Geschäftsrisiken für Selbstständige zu tun hat.

Immer weniger lokales Gewerbe in Thüringen

Aktionen wie „Heimat shoppen“ versuchen Abhilfe zu schaffen und die Angebote vor Ort in den Fokus zu rücken. Doch das kann die Verödung der Innenstädte nicht stoppen: Das lokale Gewerbe geht immer mehr zurück. Besonders schlecht sieht es in Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. Das zeigt der sogenannte Gewerbevitalitätsindex aus dem aktuellen Weißbuch der Initiative für Gewerbevielfalt. Demnach liegt der Wert in Thüringen auf einer Skala von Null (= relativ niedrig) bis 10 (=relativ hoch) bei 3,1 und in Sachsen-Anhalt sogar nur bei 1,6. Die Strukturen in Bayern sind hingegen relativ robust, was auch der Wert von 9,3 ausdrückt.

Überhaupt steht keines der alten Bundesländer so schlecht da wie eben Thüringen, Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg-Vorpommern (3,2). Das hat indes nicht nur mit der geringeren Kaufkraft und dem Preisbewusstsein der Kunden im Osten zu tun. Oft führt auch Nachwuchsmangel zur Schließung. Wenn etwa Bäckereien oder Fleischereien keinen Nachfolger finden, machen sie dicht. Daneben drängen weiterhin große Ketten in die Innenstädte – und das oft mit modernen Konzepten, bei denen lokale Anbieter nicht mithalten können.

Den Lokalmatadoren bleibt da nur, stärker zu kooperieren – etwa bei Aktionen wie „Heimat shoppen“ –, besonders serviceorientiert sein und möglichst einen Teil ihres Geschäfts auch online abwickeln.