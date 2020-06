Die Teuerungsrate in Thüringen ist im Mai auf 0,9 Prozent gesunken.

Erfurt. Die Inflation in Thüringen ist aufgrund des anhaltenden Preisverfalls bei Öl und Benzin weiter auf dem Rückzug.

Inflation in Thüringen schwächt sich weiter ab

Die jährliche Teuerungsrate sank im Mai auf 0,9 Prozent nach 1,1 Prozent im April, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Verantwortlich dafür seien die niedrigen Energiepreise, zu denen unter anderem Heizöl und Kraftstoffe gehörten. Sie gaben innerhalb eines Jahres um 8,2 Prozent nach.

Ohne die Entwicklung der Energiepreise würde die Inflationsrate bei 2,0 Prozent liegen, hieß es. Die Preise für Heizöl sanken laut den Statistikern um 22,9 Prozent, die Kraftstoffpreise fielen um 20,1 Prozent und die Fernwärmepreise um 4,7 Prozent. Tiefer mussten die Verbraucher im Jahresvergleich allerdings für Strom (plus 6,5 Prozent) und Gas (plus 1,1 Prozent) in die Tasche greifen.

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich im Schnitt um 5,4 Prozent. Binnen Jahresfrist zogen die Preise für Obst um 13,9 Prozent, für Gemüse um 7,3 Prozent und für Fleisch um 9,5 Prozent an. Raucher mussten für Tabakwaren im Jahresvergleich 4,4 Prozent mehr ausgeben.

Im Vergleich zu April erhöhten sich die Verbraucherpreise in Thüringen um durchschnittlich 0,1 Prozent. Die Corona-Lockerungen und die damit verbundenen Hygieneauflagen im Dienstleistungssektor machten sich unter anderem durch gestiegene Preise für Friseurbesuche bemerkbar.