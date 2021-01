Insolvente BEK-Autogruppe aus Gera verkauft - 120 Arbeitsplätze gesichert

Die BEK AUTOGRUPPE GmbH am Standort Gera (Archiv-Bild)

Gera/Jena. Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 wurden die Standorte Gera, Triptis und Oettersdorf an die Autohaus Fischer GmbH aus Jena verkauft.

Für die BEK-Autogruppe GmbH aus Gera hat Insolvenzverwalter Rolf Rombach aus Erfurt eine Investorenlösung erzielt. Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 wurden die Standorte Gera, Triptis und Oettersdorf an die Autohaus Fischer GmbH aus Jena verkauft.

Damit werden zunächst 120 der insgesamt 150 an sieben Standorten betroffenen Arbeitsplätze gesichert. Die neuen Eigentümer übernehmen die Mitarbeiter zu den gültigen Arbeitsverträgen. Das heißt, dass bestehende Regelungen wie Gehalt, Betriebszugehörigkeit und Kündigungsfrist fortgelten, erklärt der am Sanierungsprozess beteiligte Rechtsanwalt André Rombach.

BEK-Autogruppe aus Gera mit 150 Mitarbeitern in Insolvenz

Autohaus Fischer verdoppelt Zahl seiner Betriebsstätten

„Ich bin froh, dass es gelungen ist, durch die jetzt gefundene Lösung Arbeitsplätze in Thüringen zu erhalten“, kommentiert Rolf Rombach. Der Verkaufsprozess habe unter großem zeitlichen Druck gestanden und sei nicht zuletzt mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage ein Erfolg.

Das Autohaus Fischer, derzeit an zwei Standorten in Jena und einem weiteren in Apolda mit aktuell 350 Mitarbeitern tätig, verdoppelt damit die Zahl seiner Betriebsstätten, wobei laut Mitgesellschafter Holger Fischer mit dieser langfristigen Investition drei neue Gesellschaften als Töchter gegründet werden. „Fischer hat einen sehr guten Ruf bei den Herstellern der Marken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Skoda. Die Hersteller sind über das Verhandlungsergebnis erfreut, und wir glauben, für die Gläubiger das bestmögliche Resultat erzielt zu haben“, erklärt André Rombach.

Interessenten auf für Standorte im Saale-Orla-Kreis

Die ebenfalls zur insolventen BEK-Autogruppe gehörenden Standorte, zwei in Bad Lobenstein und je einer in Schleiz und Pößneck, würden bis auf Weiteres durch den Insolvenzverwalter fortgeführt. Auch für sie gebe es Interessenten, sagt André Rombach, doch seien die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten.

Am 10. November 2020 hatte das Amtsgericht Gera wegen Zahlungsunfähigkeit das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der BEK-Autogruppe GmbH angeordnet. Am 1. Januar 2021 war das Insolvenzverfahren eröffnet worden.