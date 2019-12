Japanischer Journalist besucht IFA-Museum in Nordhausen

Einen ungewöhnlichen Gast hatte das Nordhäuser IFA-Museum. Tadamichi Tomita war früher Top-Manager bei Mitsubishi und Daimler. Seit seiner Pensionierung arbeitet der heute 75-Jährige als Journalist für eine japanische Automobil-Tageszeitung. Sein besonderes Steckenpferd ist der Automobilbau in der DDR. In vier Serien berichtet er in seinem Heimatland über dessen interessante Geschichte.

Die Serie beginnt mit dem weltweit bekannten IFA-Logo und seiner Bedeutung unter dem Titel „Industrieverband Fahrzeugbau der DDR“. Die 18 größten DDR-Kombinate werden nach Beschäftigtenzahl aufgeführt: Carl Zeiss Jena als größtes Kombinat mit 70.000. Die zwei IFA-Kombinate Pkw Karl-Marx-Stadt und Nutzkraftwagen Ludwigsfelde mit jeweils 55.000 Beschäftigten. Mit über 50 Fotos wird die IFA-Historie den japanischen Lesern veranschaulicht.

Für seine Recherche reiste Tomita von Tokio nach Deutschland und besuchte neben dem Fahrzeugmuseum in Frankenberg und dem PS-Speicher-Museum in Einbeck auch das IFA-Museum in Nordhausen. Fast drei Stunden ließ sich Tomita von Museumsvereins-Mitarbeiter Werner Steinmetz durch die Ausstellung führen.

Der japanische Gast interessierte sich vor allem für die IFA-Innovationen, die bereits erfolgreich erprobt waren, bevor diese im Westen in Serie gingen. „Ganz besonders galt sein Interesse den Anfängen der sowjetischen Raketenentwicklung, die von 1945 bis 1947 in Bleicherode und am Standort der ‘Nordhausen-Fabrik’, wie er das IFA-Werk bezeichnet, von den russischen Raketen-Pionieren Koroljow und Tschertok organisiert wurde. Tadamichi Tomita wusste davon nichts“, berichtet Hans-Georg Franke, Chef des IFA-Museumsvereins. Auch die darauf folgende zwangsweise Verbringung der deutschen Ingenieure nach dem russischen Gorodomlja und deren weitere Mitarbeit an Stalins Rüstungs- und Raumfahrtprogramm seien für Tomita unbekannt gewesen.

Das Ende der IFA war längeres Gesprächsthema. „Tomita äußerte sein Unverständnis, dass an diesem attraktiven Industriestandort keine Neuansiedlung gelungen ist. Und dass die Stadt Nordhausen das IFA-Museum nicht als Kontaktstelle für potenzielle Investoren nutzt“, schildert Franke.

„Inzwischen hat uns Herr Tomita die gerade erschienenen vier Automobil-Zeitungen geschickt. In der Ausgabe vom 2. November berichtet er über die 90-jährige Geschichte der ‘Nordhausen-Fabrik’, wie er unser IFA-Werk bezeichnet“, sagt Franke. In seiner Mail schreibt Tomita: „50.000 Automobilleser haben die Serie genossen.“