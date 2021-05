Berlin. Vor 30 Jahren – am 29. Mai 1991 – startete die Deutsche Bahn mit dem ICE ihr Hochgeschwindigkeitsnetz. Der Ausbau soll kräftig weitergehen. Über die Pläne, spricht Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla mit unserer Redaktion.

Corona hat die Fahrgastzahlen bei der Bahn erheblich reduziert. Gleichzeitig sind die Fernzüge so pünktlich wie nie. Fahren fast leere Züge schneller?

Ronald Pofalla Im ersten Lockdown 2020 waren nur 75 Prozent unserer Züge unterwegs. Die Reduzierung des Angebots hat sich in der Tat positiv auf die Pünktlichkeit ausgewirkt. Aktuell sind wieder genauso viele Züge auf den Schienen wie im Jahr 2019, und die Pünktlichkeit ist nach wie vor hoch. Das liegt auch daran, dass die Züge noch immer geringer besetzt sind und deswegen die Umsteigezeiten besser eingehalten werden. Auf die gute Pünktlichkeit zahlen aber vor allem die neuen Züge und ein besseres Baustellenmanagement ein.

Welches Pünktlichkeitsziel streben Sie an?

Ich gehe davon aus, dass wir trotz der Winterstürme in diesem Jahr – und sofern nicht noch größere Störungen eintreten – eine Pünktlichkeit von rund 80 Prozent erreichen.

Könnte man nicht die Pünktlichkeit insgesamt erhöhen, indem die Umsteigezeiten um einige Minuten verlängert werden?

Das wäre nicht sinnvoll. Die Fahrzeiten der Züge würden sich deutlich verlängern – sie müssten ja an jeder Station länger halten. Zudem haben wir vertaktete Verkehre mit Anschlusszügen, die man komplett umstellen müsste. Da käme alles durcheinander.

Der ICE hat zwischen Hamburg und Berlin sogar Flugverbindungen überflüssig gemacht. Auf welchen Strecken könnte dem Fliegen ein ähnliches Schicksal ereilen?

Überall, wo wir Hochgeschwindigkeits-ICE einsetzen und Städte unter vier Stunden miteinander verbinden, ist Bahnfahren eine echte Alternative zum Fliegen. Beispiel München–Berlin. Seitdem die Schnellstrecke existiert, haben wir viele Reisende gewonnen – etwa 30 Prozent der Fluggäste sind auf der Strecke auf die Bahn umgestiegen. Zwischen Berlin und Nürnberg – in drei Stunden per Bahn zu erreichen – wurde die Flugverbindung eingestellt. Je weiter wir die Hochgeschwindigkeitsstrecken ausbauen, desto mehr Flüge werden die Fluggesellschaften wohl in Deutschland einstellen. Mit der Luftverkehrswirtschaft haben wir das gemeinsame Ziel vereinbart, in den nächsten Jahren rund 20 Prozent der Passagiere von Inlandsflügen für den Umstieg auf die umweltfreundliche Bahn zu gewinnen. Dies muss aber freiwillig geschehen. Von Verboten halte ich nichts.

Wo soll das Netz noch ausgebaut werden?

Wir werden die Hochgeschwindigkeitsstrecken mittelfristig um 50 Prozent ausbauen – von jetzt 1000 auf dann 1500 Kilometer. Dort können unsere ICE mit 250 Stundenkilometern und mehr unterwegs sein. Das gilt unter anderem für die Strecken Stuttgart–Ulm, Frankfurt–Mannheim, Hannover–Hamburg oder Dresden–Prag.

Was bedeutet mittelfristig?

Eine präzise Zeitangabe ist leider nicht möglich. Jedes größere Infrastrukturprojekt, das wir planen, ist von Protesten und Einwänden begleitet. Einige Planfeststellungsverfahren dauern zwei bis drei Jahre, manche deutlich länger. Darüber beklage ich mich nicht, aber dieser Prozess macht zeitliche Ziele unberechenbar. Realistisch sind mindestens zehn bis zwölf Jahre.

Surfen und Telefonieren im Zug bleibt auf vielen Strecken noch ein Ärgernis. Wann wird es besser?

Wir unternehmen schon jetzt alles technisch Machbare, damit der Empfang im Zug so gut wie möglich ist. Ohne Mobilfunknetz an der Strecke bringt aber auch die neueste Technik in den Zügen nichts. Die Mobilfunknetzbetreiber müssen die wichtigsten Schienenwege bis Ende 2022 mit schnellem Mobilfunk versorgen – das ist eine Auflage der Bundesnetzagentur. Für alle übrigen Strecken gilt das bis 2024. Wir unterstützen die Netzbetreiber, damit sie diese Ziele erreichen. Wir bieten zum Beispiel Kapazitäten in unseren Glasfaserkabeln an, um neue Mobilfunkmasten anzubinden. Innerhalb der nächsten sieben Jahre versorgen wir unser gesamtes Streckennetz von 33.000 Kilometern komplett mit Breitbandkabel. Damit helfen wir, die Wlan- und Telefoniequalität im Zug substanziell zu verbessern. Unser Ziel ist: Jeder soll künftig im Zug auf allen Strecken arbeiten und telefonieren können.