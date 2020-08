Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jobportal für Nordthüringen: 1500 Stellen bald gebündelt

Um die Fachkräftegewinnung in Nordthüringen zu optimieren, tüftelt das Regionalmanagement Landratsamt an einem Internetauftritt mit umfangreicher Stellenbörse. Das hat jetzt Maximilian Schröter vom Regionalmanagement im Rahmen eines Pressegesprächs mitgeteilt. An den Start gehen soll die Seite Anfang September. Enthalten soll sie weit über 1500 Stellen aus den drei Nordthüringer Landkreisen Nordhausen, Unstrut-Hainich und Kyffhäuser. Die Internetseite sammle dafür Daten aller möglichen Stellenportale im Internet. „Neben diesen Informationen für mögliche Rückkehrer wird die Seite umfangreiche Informationen für Arbeitgeber bereithalten“, so Schröter. Ursprünglich war der Start schon im Frühjahr geplant, wurde aber durch Corona ausgebremst.