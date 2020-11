Einen Verlust in Höhe von rund 50.000 Euro bescherten die Corona-Maßnahmen den acht Thüringer Jugendweihe-Vereinen in diesem Jahr. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

„Von den 150 im Frühjahr geplanten Feiern konnte durch den Lockdown keine einzige stattfinden“, erklärte dazu Ute Töpfer-Rauchmaul vom Dachverband mit Sitz in Erfurt. Die Veranstaltungen für die rund 7500 Jugendlichen wurden zwar in den Herbst verlegt, mussten dann aber durch die neuen Bedingungen verkleinert werden: „Teilweise wurden aus drei geplanten Veranstaltungen sieben Feiern – was bei gleicher Teilnehmerzahl zu enorm gestiegenen Kosten führte.“

Dutzende Feiern abgesagt

Die ab November gültigen Corona-Maßnahmen erzwangen dann die Absagen noch ausstehender Feiern, etwa im Landkreis Gotha, im Ilm-Kreis sowie in Jena und Saalfeld. Diese, etwa 30 Veranstaltungen, sollen nun neben den 150 neuen Jugendweihen im Frühjahr 2021 stattfinden.

„Rund 7000 neue Anmeldungen liegen bereits vor“, verriet Ute Töpfer-Rauchmaul. An neun Wochenenden von März bis Juni sollen die Zeremonien nun stattfinden. Doch trotz der coronabedingten und damit meist kostenfreien Stornierungen der Festsäle blieb unter dem Strich ein Minus: „Die geteilten Veranstaltungen kosteten ja plötzlich das Doppelte oder gar Dreifache, für den Briefverkehr mit den Eltern war mehr Porto nötig als geplant und die Vorbereitungen der Veranstaltungen waren schon abgeschlossen. Unsere meist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja im Vorfeld zu vielen Elternabenden gefahren – und deren Autos fahren ja auch nicht mit Wasser“, so Töpfer-Rauchmaul weiter.

Auch Urkunden und Bücher waren schon bestellt und bezahlt. Glücklicherweise konnte das Finanzloch mit den Rücklagen gestopft werden. „Ohne kluges Haushalten seit der Gründung 1990 hätten wir nicht in diesem Jahr unseren 30. Jahrestag feiern können.“

Vor 13 Jahren beispielsweise halbierte sich die Teilnehmerzahl kurzzeitig – durch den Geburtenknick.