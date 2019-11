Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaufleute für Dialogmarketing: Spaß an Kommunikation

„Die Serviceline, mein Name ist …, guten Tag“ – so begrüßen wir, Vanessa Weber (20) und Sandra Neumann (31), die Mitarbeiter der Commerzbank AG und deren Tochtergesellschaften am Telefon. Wir arbeiten in der ComTS Mitte GmbH, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Commerzbank AG. Die ComTS liegt zentral in Erfurt. An dem Bürogebäude am Juri-Gagarin-Ring 86 ist bestimmt jeder schon einmal vorbeigefahren. Aber wer hätte gedacht, dass hier fast 500 Mitarbeiter in 30 Teams beschäftigt sind. Wir waren überrascht, als wir das realisiert haben.

Aktuell absolvieren wir unsere dreijährige Ausbildung zur Kauffrau im Dialogmarketing und stehen den Bankmitarbeitern sowie Mitarbeitern aus Tochtergesellschaften in den verschiedenen Fachbereichen mit Rat und Tat zur Seite. „Hilfe, es befindet sich eine Maus in der Filiale …“, „ich habe meinen Bankrechner gesperrt …“, „ich habe gleich eine Videokonferenz und Schwierigkeiten mit der Telefonanlage …“ oder „wir benötigen dringend Unterstützung, unsere Geldautomaten sind ausgefallen …“. So lautet nur ein kleiner Teil der Anfragen, die uns täglich im Kontaktcenter erreichen.

Durch die Bandbreite an Themen von Kennwort-Rücksetzungen, Personalveränderungen bis hin zu Hard- und Softwarestörungen ist die Ausbildung in der Serviceline sehr abwechslungsreich. Jeden Tag erreicht uns ein neues Anliegen, welches wir zuvor noch nicht gehört haben. Somit haben wir die Möglichkeit, unser Wissen zu erweitern. Servicelevel, Erreichbarkeit, erwartetes Anrufvolumen – all das sind Begriffe, die uns in dieser Ausbildung täglich begleiten und welche von großer Bedeutung sind. Daher ist es von Vorteil, etwas Zahlenverständnis mitzubringen.

In der Serviceline wird Dir viel Unterstützung dabei geboten, Dich weiterzuentwickeln und auch die Dinge zu meistern, die einem zuvor schwerfielen. Das Moderieren der Teamrunde hilft zum Beispiel dabei, selbstsicherer zu werden und freier zu sprechen. Unser Ausbildungsplan sieht vor, dass wir wöchentlich zwischen Telefonie und Back-Office wechseln. Im Back-Office werden Anliegen über das interne Eingangsportal oder per E-Mail empfangen, bearbeitet und ausgeführt.

Des Weiteren starteten wir vor einigen Monaten mit der Prozessbegleitung. Hierbei hospitieren wir bei der Teamleitung während der alltäglichen Arbeit. Gemeinsam mit den Qualitätspaten der Serviceline entwickeln wir Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und unterstützten bereits bei der Durchführung eines Workshops zum Thema „fehlerhafte Tickets“. Natürlich nehmen wir auch an Schulungen teil, die zur Weiterbildung dienen und ein näheres Verständnis der einzelnen Themen bezwecken. Für die nachfolgenden Azubis arbeiten wir derzeit an einem Azubi-Leitfaden, der die ersten Tage in diesem sehr umfangreichen und agilen Unternehmen etwas erleichtern soll. Wir stellen hierfür viele Termine ein, treffen uns zu Besprechungen und arbeiten in einem Team zusammen an der Ausarbeitung. Also auch Projekte zu unserer organisatorischen, kreativen, technischen und auch persönlichen Weiterentwicklung kommen in diesem Unternehmen nicht zu kurz. Besonders schätzen wir das familiäre Miteinander innerhalb der Teams. Zu Beginn der Ausbildung wurde man nicht zurückgewiesen, sondern von allen Kollegen herzlich empfangen. Bei Fragen oder benötigter Unterstützung war stets ein fachlicher Ansprechpartner zur Stelle, der uns auch vor so manch anfänglicher Verzweiflung bewahrte. Über Unklarheiten und aufkommende Probleme wird offen gesprochen. Wir finden es super, dass auch für Mitarbeiter mit körperlichen Einschränkungen zum Beispiel höhenverstellbare Tische und angepasste Stühle bereitgestellt werden. Nicht umsonst heißen die Werte bei uns: Integrität, Zuverlässigkeit, Respekt, Flexibilität, Leistung und Teamgeist.

Du hast Freude am Telefonieren? Auch Du willst ein Teil unseres Teams werden? Du hast mindestens einen guten mittleren Bildungsabschluss, gute Leistungen in den Fächern Deutsch und Englisch sowie ein gutes Zahlenverständnis? Zu Deinen Stärken zählen Spaß an der Kommunikation und Teamfähigkeit? Du bringst erste MS Office- Kenntnisse mit, hast ein organisatorisches Talent und bist zielstrebig? Eine gute Ausdrucksweise, Loyalität, Diskretion und hohe Motivation sind Dir wichtig? Du bist belastbar, zuverlässig und denkst gern kreativ? Dann ist dieser Beruf genau der Richtige für Dich.

Steckbrief

Ausbildungsdauer: drei Jahre

