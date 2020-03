Nordhausen. Die 22. Auflage der Messe „Forum Berufsstart“ läuft für zwei Tage in der Wiedigsburghalle in Nordhausen. Der Auftakt erfolgte am Freitag mit 66 Unternehmen.

Keine Scheu durch Corona: Berufsmesse ist in Nordhausen gut besucht

Bis vor wenigen Tagen war gar nicht sicher, ob die 22. Auflage der Messe „Forum Berufsstart“ wegen des Corona-Virus’ überhaupt stattfinden kann. „Wir haben uns aber entschieden, erst dann Veranstaltungen abzusagen, wenn wir eine bestätigte Erkrankung haben“, erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Freitag zur Eröffnung der Berufsmesse in der Nordhäuser Wiedigsburghalle. In Thüringen wird mit diesem Thema ganz unterschiedlich umgegangen. „Eisenach hat zum Beispiel den Sommergewinn abgesagt, und das, obwohl die Ansteckungsgefahr dort unter freiem Himmel noch geringer ist als in einer Halle“, nannte der Landrat ein Beispiel. Er plädierte für einen sachlichen Umgang mit dem Thema.

Jendricke sprach den großen Wandel an, der sich bei der Berufswahl vollzogen habe. „Früher gab es viele junge Menschen, die nicht alle einen Ausbildungsplatz bekommen haben, so dass wir zusätzliche Angebote schaffen mussten. Heute sind wir selbst bemüht, jemanden für die Ausbildung zu finden“, sagte er. Karsten Froböse, Chef der Agentur für Arbeit, bestätigte dies und nannte Zahlen: „Im Jahr 2005 gab es etwa 210 Bewerber auf 100 Ausbildungsstellen, heute sind es nur noch 90 auf 100 Stellen“. Der demografische Wandel führe nicht nur zu einem Fachkräftemangel, sondern stelle die Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Diese müssen mittlerweile viel offensiver für ihre freien Stellen werben. Und dazu sei eine Ausbildungsmesse genau das richtige Format. „Wir wollen eine Plattform für junge Leute bieten, um mit den Praktikern aus den Firmen ins Gespräch zu kommen“, sagte Wolfgang Asche, Vorstandsvorsitzender der Nordhäuser Kreissparkasse, die die Veranstaltung mit anderen Institutionen durchführt. 66 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk stellen am Freitag und Samstag über 150 Berufe vor. Parallel dazu gibt es eine ganze Anzahl von Fachvorträgen, in denen mehrere Berufe vorgestellt werden. Die Jugendlichen nutzten dieses Angebot bereits am Freitag ausgiebig. Zum Beispiel der 13-jährige Adrian Gärtner aus Nordhausen. Er ließ sich von Michel Härter vom Autohaus Peter, selbst noch Auszubildender im ersten Lehrjahr, ausführlich den Beruf des Kfz-Mechatronikers vorstellen. „Das hört sich sehr interessant an. Ich könnte mir gut vorstellen, mich dafür zu bewerben“, sagte er unter zustimmendem Nicken seiner Mutter Bianca, die sich ebenfalls informieren wollte. „Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen werde, vielleicht Elektroniker. Deshalb habe ich bei der Firma Feuer Powertrain nachgefragt, welche Berufe sie anbieten“, sagt der 16-jährige Nils Meinberg aus Nordhausen. Er hat sich mehrere Flyer mitgenommen. „Demnächst wird es bei Powertrain einen Tag der offenen Tür geben. Dort werde ich mich weiter informieren“, fügt er hinzu. Das Nordhäuser Kurbelwellenwerk hat fünf Berufe im Angebot und bildet derzeit 35 junge Menschen aus, ist von Ausbildungsleiter Uwe Locklair zu erfahren. Emily Grafenhorst hat ganz andere Absichten. „Ich interessiere mich für die Pflegeberufe und will später einmal Krankenpflegerin werden“, hat sie klare Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft. Aber erst werde sie ihr Fachabitur machen, so die 14-jährige Nordhäuserin. Sie ließ sich von Melanie Brasch vom Nordhäuser Südharz-Klinikum beraten. „Ab diesem Sommer werden die Berufe des Altenpflegers, des Krankenpflegers und Kinderkrankenpflegers zu einem Beruf zusammengefasst, zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau“, erklärte diese. Wenn Emily Grafenhorst im Jahr 2021 ihre Ausbildung beginnen wolle, könne sie sich im Dezember dieses Jahres bewerben, informierte Brasch. An diesem Samstag stellen elf Fachhochschulen und Universitäten ihre Studiengänge auf der Messe vor. Diese hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet.