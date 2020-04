Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Übernahme: Condor verhandelt über neue Staatshilfen

Nach dem Scheitern der Übernahme von Condor durch die polnische Airline Lot könnte der deutsche Ferienflieger vorerst von einem Treuhänder geführt werden. Dieses Szenario bezeichnete eine Condor-Sprecherin als „gar nicht so unwahrscheinlich“. Das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen, aber bislang ergebnislosen Gesprächen mit der Bundesregierung.

Am Ostermontag hatte die Lot-Muttergesellschaft PGL die eigentlich fest vereinbarte Übernahme ohne Angabe von Gründen abgesagt. In der Corona-Krise steckt Lot wie die ganze Airline-Branche in tiefen wirtschaftlichen Problemen und braucht wohl selbst Staatshilfe. Condor war als frühere Tochter des Reisekonzerns Thomas Cook im vergangenen Herbst in den Strudel der Pleite der britischen Mutter geraten und befindet sich seither in einem Schutzschirmverfahren.

Condor: Rückzahlung des Hilfskredits fällig – Flotte am Boden

Jetzt drängt die Zeit für eine neue Übergangslösung. An diesem Mittwoch wird der staatliche Hilfskredit über 380 Millionen Euro fällig, mit dem die Fluggesellschaft die schwachen Wintermonate überbrücken sollte. Laut Branchenkennern hat Condor etwa zwei Drittel der Summe abgerufen. Womöglich könnte sich der Termin für die Rückzahlung bis zum Wochenende verschieben. Mit der Bundesregierung werde der Sprecherin zufolge über Optionen wie eine Refinanzierung oder Umschuldung gesprochen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit sprach sich für weitere Staatshilfen aus. Condor stehe auf grundsoliden Füßen, sagte Sprecher Janis Schmitt. Es dürfe nicht sein, dass die 4900 Mitarbeiter in der Corona-Krise fallen gelassen würden. Condor stehe transparent und gut saniert da, betonte Nicoley Baublies, Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft Ufo. Er befürwortet Staatsbeteiligungen an Condor und Lufthansa. Damit könne nach der Krise ein Unterbietungswettbewerb vermieden werden.

Airport in Frankfurt wird zum Flugzeug-Parkplatz

Der Großteil der Condor-Flotte aus über 50 Maschinen bleibt in der Corona-Krise am Boden. Ein kleiner Teil der Flieger bringt noch im Ausland gestrandete Urlauber zurück nach Deutschland oder transportiert Fracht. Der Weltluftfahrtverband IATA erwartet in der Corona-Krise inzwischen einen Rückgang der Passagierzahlen um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Das entspricht Einnahmeverlusten von 287 Milliarden Euro.

