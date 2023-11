Gesunde Ernährung Kochen mit der Kiste: Das steckt drin bei HelloFresh und Co.

Berlin Ob YouTube oder TikTok – an Kochboxen ist nicht mehr vorbeizukommen. Firmen werben mit Bequemlichkeit, doch es gibt auch Nachteile.

Hähnchen in Curry-Sahne-Soße, Champignon-Linsen-Ragout oder Zucchini-Kartoffel-Suppe mit Pinienkernen – so könnte das Mittagsmenü eines Restaurants klingen. Tatsächlich sind es aber drei Beispiele aus dem Programm von Kochbox-Anbietern. Die Firmen werben mit Bequemlichkeit, weil die Kunden nicht mehr einkaufen oder Kochbücher studieren müssen. Doch es gibt auch Nachteile.

Kunden wählen für ihre Kochbox die Eckdaten für die gewünschte Versorgung aus – wie häufig sie eine Kiste erhalten wollen, wie viele Menschen mitessen oder ob die Mahlzeit vegetarisch oder low carb, also arm an Kohlenhydraten, sein soll. Der Anbieter liefert die Zutaten und die Anleitung für die Zubereitung nach Hause. Manche der Unternehmen konzentrieren sich auf ein Abo-Modell, bei anderen lässt sich situationsbezogen bestellen.

Die Anbieter werben mit Zeitersparnis, einfacher Zubereitung, Abwechslung durch immer neue Gerichte und : In der Lieferung ist genau die notwendige Menge der für das Rezept erforderlichen Zutaten enthalten, das soll Lebensmittelverschwendung vermeiden.

Die Verbraucherzentrale NRW hat neun Anbieter getestet

Auch für die Unternehmen ist es ein gutes Geschäft: Einer der bekanntesten der Anbieter, Hellofresh, wurde 2011 in Berlin gegründet und operiert mittlerweile weltweit. Im vergangenen Jahr brachte es das Unternehmen auf eine Milliarde gelieferte Mahlzeiten.

Bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen, die das Unternehmen im August bekannt gab, meldet es einen Anstieg des operativen Gewinns um 31,5 Prozent auf 191,9 Millionen Euro. Das sei das beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte. Die Zahl der aktiven Kunden schrumpfte allerdings um 8,7 Prozent. Der Umsatz des Unternehmens legte dennoch zu, weil der durchschnittliche Bestellwert wuchs.

Die VerbraucherzentraleNordrhein-Westfalen hat neun Anbieter von Kochbox-Systemen untersucht, neben Hellofresh auch weniger bekannte Anbieter wie Dinnerly und Tischline. Darunter waren Anbieter mit und ohne Abo-Modell, ein Supermarkt, der neben Lebensmittellieferungen auch Kochboxen anbietet, und zwei Firmen, die Boxen nur mit haltbaren Zutaten liefern.

Die Verbraucherschützer kritisierten unter anderem, dass Kunden nur punktuell Informationen über die Nährwerte der gelieferten Mahlzeiten erhalten: So würden die meisten Anbieter entweder Nährwerte auf 100 Gramm oder auf die Portion bezogen anbieten – und nicht beides, wie es bei verpackter Ware sonst vorgeschrieben ist. Das sei besonders in Bezug auf Zutaten wie Salz problematisch – denn verarbeitete Zutaten wie Brot oder Brühe können Salz enthalten. Und gerade für Menschen mit erhöhtem Blutdruck sei es wichtig, genau zu wissen, wie viel Salz bereits in einer Mahlzeit ist, um die Menge insgesamt möglichst niedrig zu halten.

Ein Mann hält mitgelieferte Kochrezepte aus einer Hellofresh-Kochbox in der Hand.

Der Anteil an frischem Obst und Gemüse variiert stark

Positiv bewerteten die Verbraucherschützer, dass viele Mahlzeiten pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchten enthalten. Der Anteil von frischem Obst und Gemüse sei bei den Anbietern, die diese Zutaten in ihren Boxen verwenden, allerdings sehr unterschiedlich gewesen. Mangels grammgenauer Inhaltsangaben haben die Tester die Mengen für diesen Teil anhand der Zutatenliste geschätzt. Das Ergebnis: Bei drei Anbietern hätten über 70 Prozent der ausgewerteten Gerichte etwa eine Portion, also circa 130 Gramm, Obst oder Gemüse enthalten. Bei zwei Anbietern seien es sogar über 85 Prozent der Mahlzeiten gewesen. Bei einem Anbieter habe dagegen weniger als die Hälfte der Mahlzeiten eine Portion Obst oder Gemüse enthalten.

Vollkornprodukte seien bei allen untersuchten Anbietern die Ausnahme, ebenso wie Informationen über die Herkunft der einzelnen Zutaten. Zwar werben manche von ihnen damit, dass sie auf regionale Zutaten setzen, aber, so das Fazit der Verbraucherschützer: „Ob das in der Praxis tatsächlich stimmt, ist für Kunden und Kundinnen jedoch nicht nachvollziehbar.“

Für potenzielle Kunden lohnt es sich also, die unterschiedlichen Anbieter genau unter die Lupe zu nehmen. Nicht nur was Preise, Liefermengen, Ernährungsgewohnheiten und die Frage nach dem Abo-Modell angeht. Auch ein, sofern die Rezepte das zulassen, möglichst genauer Blick auf die Zutaten ist sinnvoll – ganz besonders dann, wenn man auf einzelne Informationen wie Salzmengen oder Herkunft der Zutaten Wert legt.