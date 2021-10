Hirschberg/Bad Lobenstein. Der Hirschberg AfD-Abgeordnete Uwe Thrum kritisiert das Nahverkehrsunternehmen, das im Saale-Orla-Kreis und in Saalfeld-Rudolstadt, tätig ist, für den Umgang mit Steuermitteln, um an sensible persönliche Daten zu kommen.