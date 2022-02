Kostenloser Expertenrat zum Wohneigentum

Sanierungen und Veränderungen am und im Gebäude mit Eigentumswohnungen sorgen nach Erfahrung des Eigentümerverbandes oft für Streit unter Wohnungseigentümern. Denn die Regelungen dazu sind oft kompliziert.

Erfurt. Seit einem Jahr gilt das neue Wohnungseigentumsgesetz – aber viele Fragen sind noch offen. Unsere Experten kennen die Antworten.

Vor einem Jahr ist das neue Wohnungseigentumsgesetz in Kraft getreten. Eigentümer und Verwaltungen haben sehr schnell feststellen müssen, dass es gravierende Änderungen in der Gesetzgebung gibt. Es bleiben viele Fragen offen, da wohl die meisten Eigentümerversammlungen im vergangenen Jahr coronabedingt nur mit stark eingeschränkter Teilnehmerzahl durchgeführt wurden. Wer sich nicht informiert, kann schnell zum Spielball der Verwaltungen und egozentrischer Miteigentümer werden.

Gelten denn die Beschlüsse und Festlegungen in der Teilungserklärung weiter, obwohl das neue Gesetz abweichende Regelungen enthält? Kann ich eine private Elektro-Ladestation auf eigene Kosten in der Tiefgarage anbauen oder eine Markise anbringen, ohne dass dies durch einzelne Eigentümer blockiert wird? Gibt es nun eine Möglichkeit, die Verwaltung zu wechseln, obwohl der Vertrag noch Jahre läuft? Was können wir als Gemeinschaft unternehmen, wenn Einzelne die Hausordnung ignorieren?

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese und andere Fragen werden am Donnerstag, 24. Februar 2022, von 10 bis 12 Uhr, beantwortet. Sie erreichen unter Telefon:

0361 / 227 5801 Lothar Blaschke vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) und unter

0361 / 227 5802 Rechtsanwalt Michael Menzel. ig