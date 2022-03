Die steigenden Entgelte dienen auch der Fachkräftesicherung, obwohl sich das Gastgewerbe nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie noch im Umsatztief befindet.

Kräftiges Plus für Mitarbeiter im Thüringer Gastgewerbe

Erfurt. Die etwa 30.000 Beschäftigte in Thüringer Gastgewerbe erhalten ab April mehr Geld.

In einem ersten Schritt soll ihre Bezahlung um acht Prozent steigen, wie der Thüringer Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) erklärten. Vereinbart sei ein Stufentarifvertrag mit einer Laufzeit bis Ende April 2024. In diesem Zeitraum seien in jährlichen Stufen Entgeltverbesserungen von insgesamt 22,5 Prozent vorgesehen.

Die Vereinbarung mit steigenden Entgelten diene auch der Fachkräftesicherung, obwohl sich das Gastgewerbe nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie noch im Umsatztief befinde, so die Tarifparteien. Der Tarifvertrag sei auch eine Reaktion auf die hohe Inflationsrate.

Die weiteren Stufen sehen für Anfang Oktober 2022 nochmals eine Entgeltanhebung von 8,5 Prozent vor. Im April und im Oktober 2023 seien weitere Schritte mit einem Plus von jeweils drei Prozent vereinbart. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen steigen – in Schritten bis auf 1150 Euro monatlich im dritten Ausbildungsjahr. Damit betrage das Einstiegsgehalt im Oktober 2022 für ungelernte Arbeitskräfte 12,30 Euro pro Stunde. Für Facharbeiter betragt der Einstiegslohn dann 13,20 Euro pro Stunde.