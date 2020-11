Kreis Gotha: Speisen „außer Haus“ mildern Lockdown-Verluste nur wenig

„Burger Monkeyz“, gelegen im Cineplex-Kino an der Hersdorfstraße in der Kreisstadt, ist eines der gastronomischen Angebote, die erst im Oktober frisch eröffneten. Zum Glück für die Betreiber reichte die Zeit, sich erfolgreich zu etablieren. Es habe schon im Oktober viel Gäste gegeben, die Speisen und Getränke abholten, und die Tische waren am Abend so beliebt, dass man vorbestellen musste, sagt Restaurantleiterin Isabel Hoche.

Doch nun sind mit dem Lockdown die Möglichkeiten eingeschränkt. Auf Facebook veröffentlicht das Team eine Bestellhotline und kündigt ein Bestellformular an, das zurzeit für die Website entwickelt werde. Es gebe zwar Umsatz und dankbare Kunden, aber eben weniger als mit dem Restaurant-Geschäft. Das sei auch ärgerlich, da das Restaurant erst neu gestaltet wurde, ergänzt Isabel Hoche.

Die Chance des Außer-Haus-Verkaufes hat „Barokoko“ in der Erfurter Straße nicht. Johannes Duparré, Inhaber der am 16. Oktober eröffneten Bar im Barock-Stil, sagt, beim Verkauf über die Straße sie die Qualität nicht zu halten. Drinks müssten frisch angerichtet und auch frisch getrunken werden. Wenn ein Getränk wässrig schmecke, weil der große klare Eiswürfel inzwischen geschmolzen sei, beeinflusse dies die Erinnerung an die Bar negativ. Die Bar an der Tanzschule bleibt also im November geschlossen.

„To go“ eignet sich nichtfür Drinks und guten Wein

Das gilt auch für die ebenfalls erst vor gut einem Monat eröffnete Weinbar in der Hünersdorfstraße im ehemaligen Aroma. Gute Weine und „to go“ – das passe nicht zusammen, sagt Inhaberin Janine Luhn. Sie bietet aber im Kaufhaus Moses im Erdgeschoss an der Kasse Gutscheine an. Bereits in der ersten Novemberwoche wurden solche für zusammen rund 500 Euro verkauft.

Die Weinbar am Buttermarkt ist auf deutsche Weine spezialisiert. Das Café im Kaufhaus Moses ist geschlossen. Allerdings werde überlegt, den Verkaufsstand zwischen Neumarkt und Erfurter Straße oberhalb der Margareten-Kirche wieder zu eröffnen.

Das Bistro in der Kaffeerösterei Ottimo in der Gartenstraße bleibt ebenso geschlossen. Doch kocht für das Bistro eigentlich der ehemalige Aroma-Chef. Nur der Kaffeeverkauf laufe weiter, war zu erfahren. Gänzlich geschlossen bleibt im November das Café Kanne am Gothaer Buttermarkt. Es nur für den Eisverkauf über die Straße zu öffnen, lohne nicht, lautete die telefonische Auskunft.

Doch viele Gastronomen im Kreis setzen so wie „Burger Monkeyz“ darauf, ihre Kunden meist auf Vorbestellung mit Speisen und Getränken zum Mitnehmen zu beliefern. Die Verluste bleiben dennoch enorm. So sagt Nico Habermann vom Vilott in der Hauptstraße in Friedrichroda, 99 Prozent der Weihnachtsfeiern, die sie gern belieferten, seien abgesagt. Die Volksfeste, aus deren Anlass die Vilott-Mitarbeiter Stände aufbauten, seien abgesagt, und auch das Kochen vor den Augen der Gäste (live cooking) in Firmen entfalle. Aber seit Freitag bieten sie Mittwoch, Donnerstag und Freitag Speisen zum Mitnehmen an. Mittwoch seien es meist Burger, Donnerstag Spareribs und Freitag Schnitzel in Variationen. Dies habe sich schon im ersten Lockdown bewährt, ergänzt Nico Habermann. Auch das Kranichmoor in Petriroda arbeitet mit einer verkleinerten Karte für Speisen zum Abholen zu den regulären Öffnungszeiten, sagt Monic Pfifferling, die zum Pächterteam gehört. Generell fehlten die Feiern mit mehr als zehn Personen.

Weihnachtliche Menüsin Warmhaltebehältern

Vom Landgasthof zur Krone in Molschleben gibt es eine „to go Karte“, doch nicht jedes Gericht lasse sich über die Straße verkaufen. Handzettel werden auch in Gotha verteilt. Weihnachtliche Menüs werden in Warmhalte-Behältern angeboten. Sie werden für maximal zehn Personen zusammengestellt.

Nur wenig anders ist die Lage der Hotels im Kreis. „Die Meldung hat mich zutiefst getroffen“, sagt Hotelbetreiberin Elisabeth Hügel vom Frauenberger in Bad Tabarz. Gerade in den letzten Wochen habe sie wieder eine hundertprozentige Auslastung verbuchen können. Nun wurde das Personal wieder in Kurzarbeit geschickt.

Im Landhaus Falkenstein in Tambach-Dietharz ist man froh, ein paar Zimmer mit Geschäftsreisenden belegt zu haben. Donnerstag und Freitag gibt es Gerichte außer Haus mittags und abends, außerdem an jedem Samstagabend und Sonntagmittag. Im Akzent-Hotel zur Post in Bad Tabarz werden die Geschäftsreisenden versorgt. Die Bar Postmarie ist sogar schon seit März corona-bedingt geschlossen. Geschäftsführer Mario Peschke nutzt die Zeit und hat die Sanierung von 20 Zimmern auf dem Plan.

Ähnlich verläuft es im Gasthof Thüringer Waldblick. Dort werden Teppiche gereinigt und Zimmer gemalert, so sie nicht durch Geschäftsreisende belegt sind. Inhaber Dieter Straßer hat am Eingang ein Schild aufstellen lassen, das auf die Möglichkeit hinweist, für 11. November eine fertige Martinsgans mit allen Zutaten bestellen zu können.