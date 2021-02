Eisenach. Fehlende Bauteile bremsen die Fertigung des Grandland X bei Opel in Eisenach.

Kurzarbeit bei Opel in Eisenach

Im Thüringer Opelwerk gerät die Fertigung des Grandland X derzeit ins Stocken. Wegen fehlender Halbleiter sehe man sich gezwungen, am Standort vorübergehend Kurzarbeit in der Produktion einzuführen, bestätigte am Donnerstag ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.