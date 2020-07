Die Firma K-UTEC Salt Technologies AG hat ihren Sitz in Sondershausen.

Kutec Sondershausen erhält Innovationspreis

Für ein neuartiges Verfahren zur Gewinnung von Lithiumhydroxid hat das Sondershäuser Unternehmen Kutec den 2. Platz beim IQ Innovationspreis Mitteldeutschland in der Kategorie Chemie/Kunststoff gewonnen. Das neue Verfahren ermögliche die Einsparung von Wasser und Chemikalien und die Gewinnung weiterer Produkte wie Kali-und Magnesiumsalze oder Borate. So würden die meist knappen örtlichen Trinkwasservorkommen am Gewinnungsstandort weitestgehend unangetastet bleiben, teilte Kutec mit. Das Verfahren stehe kurz vor der Markteinführung.