Mechatroniker: Multitalente im Einsatz

Mein Name ist Philipp Tanz. Ich bin 19 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Hirschvogel Aluminium GmbH in Marksuhl.

Hirschvogel ist ein riesiges Schmiede- und Familienunternehmen, welches sich mit Massivumformung beschäftigt und mit knapp 6000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt vertreten ist. Nach meinem Abitur stand für mich fest, dass ich gerne einen technischen Beruf erlernen wollte. Durch das Ausbildungsportal wurde ich auf Hirschvogel aufmerksam und entschied mich, eine Bewerbung zu schreiben. Nach kurzer Zeit wurde ich zu einem Einstellungstest eingeladen und später zu meinem Bewerbungsgespräch.

Ich hatte mich als Industriemechaniker beworben, allerdings wurde mir während des Gesprächs die Möglichkeit offenbart, als Mechatroniker eine Ausbildung zu beginnen. Nach kurzem Überlegen entschied ich mich dazu, diese für mich persönliche Herausforderung anzunehmen. Rückblickend auf das nun zu Ende gehende erste Lehrjahr war es die beste Entscheidung, welche ich getroffen habe.

Bohren, Senken, Feilen und Anreisen

Als einer der ersten Auszubildenden startete meine Ausbildung am 3. September 2018 in der Ausbildungskooperation zwischen Hirschvogel und Ruhlamat. Hierfür wurde am Standort in Marksuhl ein neues Ausbildungszentrum errichtet und mit neuester Technik ausgestattet. Zu Beginn starteten wir alle gemeinsam bei Ruhlamat für die Metallgrundausbildung. Hier lernte man wichtige Grundlagen, wie Bohren, Senken, Feilen und Anreisen auf Maß. Nach einigen Wochen startete für die Elektroniker und Mechatroniker die elektrotechnische Grundausbildung bei Hirschvogel.

Wir waren die Ersten in der neuen Ausbildungswerkstatt und fingen direkt mit Löt- und Biegeübungen an, welche in einem ersten gemeinsamen Projekt endeten. Anschließend daran ging es los mit der Installationstechnik, zu der auch Schaltpläne zeichnen und lesen gehört. Nach der Installationstechnik startete unser Hauptthema, die Steuerungstechnik.

Zusätzlich zum praktischen Arbeiten wird regelmäßig innerbetrieblicher Unterricht abgehalten, damit grundlegende Kenntnisse mithilfe von Rechen- und Zeichenaufgaben weiter verstärkt werden.

Lerninhalte simpel und auf jeden angepasst

Die Ausbildung bei Hirschvogel ist kompakt gehalten, was es erlaubt, Lerninhalte simpel und auf jeden angepasst, jedoch fachlich auf sehr hohem Niveau zu vermitteln. Es wird einem sehr viel Vertrauen in Form von selbstständigem Arbeiten geschenkt. Falls Fragen aufkommen, wird einem immer direkt geholfen, und keine Frage bleibt ungeklärt. Durch die sehr familiäre Atmosphäre freut man sich jeden Tag aufs Neue, an die Arbeit zu kommen. Es entstehen aufgrund gleicher Interessen sogar Freundschaften zwischen den Auszubildenden.

Für mich persönlich war es die beste Entscheidung, meine Ausbildung bei Hirschvogel zu starten. Ich habe bereits im ersten Lehrjahr sehr viel Neues gelernt und bin froh, meine Chance genutzt zu haben und Mechatroniker zu werden. Wer eine spannende und interessante Ausbildung sucht, welche einem viel auch für private Zwecke beibringt, der sollte über eine Ausbildung zum Mechatroniker bei Hirschvogel nachdenken.

Steckbrief

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Auszubildende bundesweit: 26.417, in Thüringen 789

Anzahl der Ausbildungsbetriebe im Bereich der IHK Erfurt: 113

Anzahl der Auszubildenden im Bereich der IHK Erfurt: 415

Berufsschulstandorte: Erfurt, Eisenach, Mühlhausen, Jena, Ilmenau, Sonneberg