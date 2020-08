Gegen den Trend warfen die Thüringer in den ersten Monaten dieses Jahres wieder mehr Hausmüll weg.

Mehr Hausmüll in Thüringen durch Corona-Krise

In den Thüringer Haushalten fällt in diesem Jahr deutlich mehr Müll an. Gegenüber dem normalen Aufkommen wird die Menge des Hausmülls im Jahr 2020 voraussichtlich um zehn bis fünfzehn Prozent höher ausfallen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Dualen Hochschule Gera-Eisenach.