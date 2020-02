Erfurt. 260 Handwerkerinnen und Handwerker aus 14 Berufen haben am Samstag bei einer feierlichen Zeremonie in der Erfurter Messehalle ihre Meisterbriefe überreicht bekommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Netto vom Brutto – klare Forderungen bei der Meisterfeier in Erfurt

Elektrotechniker und Friseurin, Metallbauer und Kosmetikerin, Straßenbauer und Tischler, Zimmerer und Schornsteinfegerin – 260 Handwerkerinnen und Handwerker aus 14 Berufen haben am Samstag bei einer feierlichen Zeremonie in der großen Erfurter Messehalle ihre Meisterbriefe überreicht bekommen.

„Handwerk hat Zukunft. Handwerk ist schon lange Kopfwerk“, betonte Stefan Lobenstein, Präsident der Handwerkskammer Erfurt, zur Eröffnung die hohen Anforderungen der modernen Handwerksberufe. „Und das Handwerk hat kluge Köpfe. Ohne Meister keine Azubis, ohne Azubis kein Handwerker-Nachwuchs, keine Fachkräfte von morgen.“ Der Fachkräftemangel, so der Präsident, sei das wichtigste Thema des Jahres. Neben der Gewinnung von einheimischen Interessenten durch die beiden Handwerkergymnasien in Erfurt – den bislang einzigen bundesweit, ein drittes soll in Sondershausen entstehen – spiele die gezielte Anwerbung von Interessenten im Ausland eine wichtige Rolle bei der Zukunftssicherung.

Finanzielle Unterstützungen für Handwerksbetriebe gefordert

Von der Politik verlangt der Präsident der Handwerkskammer eine stärkere Unterstützung. „Wir erwarten Sachdebatten und Problemlösungen. „Politik muss Akteur für die Interessen der Unternehmer sein“, so Lobenstein. „Ohne freie Unternehmer kann eine gut funktionierende Wirtschaft nicht existieren.“ Das Ruder müsse wieder herumgerissen werden, so der Erfurter Handwerkskammerpräsident – und zwar in Richtung Freiheit statt in die Gängelei.

Zudem forderte er finanzielle Unterstützungen der Handwerksbetriebe: Neugründungen und Betriebsübernahmen sollten steuerlich und in der finanziellen Förderung gleichwertig behandelt werden. Gerade im ländlichen Raum fänden sich für viele gute Unternehmen keine Nachfolger. Dafür müssten neue Wege und Chancen gefunden werden, sonst drohe – vor allem im ländlichen Raum – ein Betriebssterben.

„Mehr Vertrauen in die Unternehmer“

Zuvor hatte Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Erfurter Handwerkskammer, klare Worte gefunden. Er betonte die Integration von Migranten und die Fachkräftesuche im Ausland, um die vielen Lücken zu schließen. Dazu verlangte er einen zügigen Abbau der Bürokratie. „Weg mit den sinnlosen Vorschriften, mehr Vertrauen in die Unternehmer. Die stehen nicht morgens auf, um zu schummeln“, versicherte Malcherek. „Steuern und Abgaben müssen runter – mehr Netto vom Brutto“, forderte der Hauptgeschäftsführer.

Loris Braune ist mit 21 Jahren der jüngste Meister Thüringens. Foto: Ingo Glase / TA

Danach bekamen die 260 Handwerkerinnen und Handwerker ihre Meisterbriefe überreicht. Die meisten Meisterinnen und Meister waren Kraftfahrzeugtechniker (52, davon zwei Frauen), Schornsteinfeger (38, davon drei) und Kälteanlagenbauer (33), die wenigsten aus den Gewerken Kosmetik (3), Informationstechnik (2) und Straßenbau (1). Der jüngste Meister ist Loris Braune (Kfz-Techniker) – er ist erst 21 Jahre alt.

Eine kurzfristige Programmänderung gab es auch: Der Punkt „Festansprache Ministerpräsident“ entfiel ersatzlos.