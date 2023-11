Mehr Praxis und bessere Beratung: Wie Schüler zur sicheren Berufswahl kommen

Erfurt. Wirtschaftsakteure fragten, wie Schüler gezielter für die Berufswahl fit gemacht werden können.

Mit mehr Praxisbezug müssen Thüringens Schüler zielgerichteter zur richtigen Berufswahl befähigt werden. Das ist der Konsens eines bildungspolitischen Abends der Industrie -und Handelskammern des Landes. Zwar gehört der Freistaat zu den Bundesländern, in denen verpflichtende Berufsorientierung im Schulgesetz festgeschrieben ist, doch in vielen Unternehmen bleiben Lehrstellen Leerstellen. Laut einer Erhebung der Kammern brechen bis zu 15 Prozent der Azubis ihre Ausbildung ab, die Mehrheit im ersten Jahr. Anja Boller von der IHK Südthüringen führt das in erster Linie auf eine verfehlte Wahl wegen mangelhafter Orientierung zurück. Irena Michel von der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte sprach von einer Überforderung der Schüler, sich im Dschungel der beruflichen Möglichkeiten zurechtzufinden.

Praxistag soll zur Norm werden

Es gebe Ausbildungsberufe, so Wirtschaftsakteure, die den meisten Schülern gar nicht bekannt seien. Es brauche vor allem mehr Nähe zur beruflichen Wirklichkeit, nicht nur über Ferienjobs oder Schulpraktika, es gebe reichlich mehr Wege. Experimentierräume in Unternehmen zum Beispiel, umgekehrt sei an Schulen ein viel stärkerer Praxisbezug in Fächern wie Physik nötig. Und, ein weiteres Manko, an Gymnasien müssten Ausbildungsberufe und ihre Entwicklungsmöglichkeiten etwa in einem dualen Studium stärker in Blick genommen werden. Wiederholt angemahnt wurde die Einführung eines Schulfachs Wirtschaft und Informatik müsse Pflichtfach werden. Große Potenziale sieht man im schulischen Wochenplan verankerte Praxistage in Unternehmen, die es in einer Reihe von Schulen bereits gibt und was, so Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mit Verweis auf das neue Schulgesetz, zum Regelfall werden soll.

Welche Rolle solche Praktika in der Berufswahl spielen, macht eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern in den neuen Ländern deutlich. Nur sieben Prozent der Befragten gaben an, ihre Berufsentscheidung über den Schulunterricht getroffen zu haben, bei jedem Zweiten gab ein Praktikum den Ausschlag.

Um Schüler und Unternehmen besser zusammenzubringen, vermitteln seit vergangenem Jahr in Thüringen elf Praxiskoordinatoren. Doch auch hier, so ein Befund, ist Luft nach oben. Man könne nur vermitteln, was die Datenbänke hergeben, so eine Praxiskoordinatorin, und appellierte an Unternehmen, ihre Angebote dort einzubringen.