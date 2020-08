Mit sieben Klicks zur Ausbildung: Neues Angebot der IHK in Nordhausen

26.08.2020, 11:56

Nordhausen. In Nord-, West- und Mittelthüringen sind noch rund 300 Lehrstellen in Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen unbesetzt. Die IHK will das ändern.