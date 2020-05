Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittelthüringen gehört zu den deutschen Aufsteigern

Mittelthüringen gehört zu den Aufsteigerregionen in Deutschland und könnte durch die Corona-Krise sogar profitieren: Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren einer neuen Studie des des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die unter Mittelthüringen die Städte Erfurt, Weimar, Gotha und Sömmerda, den Ilm-Kreis und den Kreis Weimarer Land zusammenfassen.

Entgegen dem Vorurteil, die ostdeutschen Bundesländer hinkten wirtschaftlich hinterher, kommen sie zu dem Schluss, dass dort einige Regionen liegen, die in den vergangenen Jahren stark aufgeholt haben. Bei den Aufsteigern sei Ostdeutschland überrepräsentiert.

Auf Platz vier der insgesamt zwölf Aufsteiger liegt Mittelthüringen. Es ragt unter allen Aufsteigern noch durch überdurchschnittlich positive Kaufkraftentwicklung heraus und ist neben sächsischen Regionen die einzige, die im Bezug zum Durchschnittsalter Aufsteigerin ist. Im Vergleich zu früheren Untersuchungen hat Mittelthüringen jedoch bei Neubauimmobilien Punkte eingebüßt: Die Preise sind zu wenig gestiegen. Schlechter wird nur noch Göttingen bewertet, dort sind die Preise gefallen.

Die Autoren kommen aber ebenfalls zu dem Schluss, dass sich „der regionalökonomische Aufholprozess auf die zentrale Region um Erfurt-Weimar zu konzentrieren [scheint], zu Lasten der Entwicklungen in den anderen Landesteilen“.

Zudem haben sie auch auf Kreisebene Untersuchungen durchgeführt und lokale Aufsteiger ermittelt. Das sind Landkreise, die sich zwar sehr positiv entwickelt haben, bei denen sich die dazugehörige Raumordnungsregion aber nur durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich entwickelt hat. Für Thüringen ist das der Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Dass die Folgen der Corona-Krise Mittelthüringen als Aufsteigerregion sogar noch weiter nach vorne bringen könnten, machen die Autoren an Berufen fest, die jetzt von der Krise stark betroffen sind – also Gastronomie oder Automobilindustrie. Sie haben sich angeschaut, in welchen Regionen anteilig besonders viele Menschen in diesen Branchen arbeiten, und kommen zu dem Schluss, dass in den Aufsteigergegenden die gefährdeten Wirtschaftszweige unterrepräsentiert sind.

Für die Studie wurde die Entwicklung in den Bereichen Arbeitslosenquote, Kaufkraft, private Überschuldung, Durchschnittsalter, Bevölkerungsdichte, Breitbandausstattung und kommunale Verschuldung im Vergleich zu früheren Studien untersucht.