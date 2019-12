Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach 30 Jahren können die Mackenröder endlich wieder in Ruhe schlafen: Ortsumfahrung ist freigegeben

Um 12 Uhr wurden am Donnerstag die letzten Absperrungen auf der Bundesstraße 243 bei Mackenrode von Straßenbauarbeitern weggeräumt, dann konnte erstmals der Verkehr an Mackenrode vorbei in Richtung Niedersachsen und umgekehrt fließen. „Das ist ein schöner Tag für uns. Nach 30 Jahren können die Mackenröder endlich wieder in Ruhe schlafen“, freute sich Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU). Schließlich sei es keine Selbstverständlichkeit, dass ein solches Großprojekt ein halbes Jahr vor dem Plan fertig werde. „Wir haben sehr gut mit den Straßenbauämtern in Leinefelde und Goslar und den verantwortlichen Politikern zusammengearbeitet“, lobte Gerbothe.

„Durch den sehr guten Baufortschritt wird der Ort Mackenrode früher als geplant, deutlich von Verkehr, Lärm und Abgasen entlastet. Für die Menschen in Mackenrode erhöht sich durch die neue Ortsumgehung die Lebensqualität spürbar“, nahm auch Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) Stellung zur vorzeitigen Freigabe. „Mit der Ortsumgehung erwarten wir einen Rückgang des Durchgangsverkehrs in Mackenrode von bis zu 90 Prozent bei Pkw und bis zu 93 Prozent bei Lkw. Künftig wird der Verkehr in beiden Richtungen auf einer Länge von knapp fünf Kilometern von Nüxei auf die neu erstellte B 243 bis zum Bauende östlich von Mackenrode geführt. Die Sperrung der L 604 Richtung Mackenrode wird aufgehoben. An einem ein Kilometer langen Teilstück bei Nüxei wird noch gebaut. Die vollständige Verkehrsfreigabe der Neubaustrecke erfolgt nach Einschätzung der Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde voraussichtlich im Sommer 2020. Für den südlich anschließenden 9,8 Kilometer langen Abschnitt der Ortsumgehungen von Holbach und Günzerode an der B 243 bereitet das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr den Bau vor. Im zweiten Quartal 2020 ist der Baubeginn von zwei Brücken geplant. Diesen Weiterbau der B 243 in Richtung Nordhausen hat auch Andreas Gerbothe im Auge. „Ich hoffe, dass es mit der nächsten Ortsumfahrung zügig weitergehen wird, denn auch die Menschen in Holbach und Günzerode leiden unter dem immer stärker werdenden Verkehr“, gab er zu bedenken. „Es wäre schön, wenn dieses nächste Teilstück bis 2024 fertig wird“, blickte er voraus. Zahlen und Fakten zur B 243 Die B 243 Ortsumgehung Mackenrode ist Bestandteil der Verlegung der B 243 von Bad Lauterberg (B 27) in Niedersachsen bis zur A 38 in Thüringen. Die Ortsumgehung beginnt in Niedersachsen an dem bereits fertiggestellten Abschnitt südlich von Bad Sachsa. In Thüringen schließt sie östlich von Mackenrode wieder an die B 243 an. Die Streckenlänge der Ortsumgehung von Mackenrode an der Grenze von Niedersachsen und Thüringen umfasst 5,4 Kilometer, davon liegen rund 1,7 Kilometer in Thüringen. Am 26. Juli 2016 wurde der Bau der Ortsumgehung von Mackenrode mit der Grundsteinlegung für ein Brückenbauwerk in Thüringen begonnen. Durch die Ortsumgehung von Mackenrode ist ein Rückgang der Verkehrsbelastung der ehemaligen Ortsdurchfahrt der B 243 laut Verkehrsprognose 2030 auf 11,3 Prozent im Gesamtverkehr und auf 6,8 Prozent im Schwerverkehr zu erwarten. Die Prognose für 2030 sieht ohne Ortsumgehung eine Verkehrsbelastung in Mackenrode von 10.600 Fahrzeugen pro Tag voraus, davon 2650 Lkw. Mit Ortsumgehung beträgt die prognostizierte Verkehrsbelastung in Mackenrode 1200 Fahrzeuge pro Tag, davon 180 Lkw.