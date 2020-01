Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Fliegen wird immer beliebter. Jedes Jahr steigt die Zahl der Fluggäste. Davon profitieren auch die zehn weltweit größten Airlines. Southwest Airlines ist die weltweit größte Fluggesellschaft. 2017 beförderte das amerikanische Unternehmen 157,7 Millionen Passagiere. Foto: Gene Blevinsvia www.imago-images.de / imago images / ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Auf dem zweiten Platz folgt die amerikanische Delta Air Lines, die ihren Spitzenplatz einbüßte und 2017 nur noch 145,9 Millionen Fluggäste verzeichnete.

Auch die drittgrößte Fluggesellschaft kommt aus den Vereinigten Staaten. Mit American Airlines flogen 2017 eine Million Menschen weniger als mit Delta Air Lines – also 144,9 Millionen.

Die irische Billigfluglinie Ryanair belegt Platz vier. Jedes Jahr hat sie ihre Fluggastzahlen gesteigert auf zuletzt 128,9 Millionen im Jahr 2017.

Dahinter folgt auf dem fünften Platz erneut eine US-amerikanische Gesellschaft: die United Airlines. Sie beförderte 2017 107,3 Millionen Reisende.



Erstmals seit drei Jahren rutschte die China Southern Airlines 2017 unter die 100-Millionen-Marke. Nur noch 92 Millionen Passagiere nutzten die chinesische Airline.

Stark aufgeholt hat dagegen der direkte Konkurrent, die China Eastern Airlines. Sie transportierte 2017 87,7 Millionen Fluggäste.

Der britische Billigflieger easyJet liegt weltweit mit 77,3 Millionen Reisenden auf dem achten Rang.

Auf Platz neun folgt die chilenische LATAM Airlines Group mit 67 Millionen Flugreisenden im Jahr 2017.

Immer beliebter ist auch Turkish Airlines. Sie transportierte 2017 66,4 Millionen Passagiere.



Die größte deutsche Fluggesellschaft ist die Lufthansa. Sie belegt mit 60,5 Millionen Kunden im internationalen Vergleich Rang zwölf.



Nach dreitägigem Streik: Ufo setzt auf friedliche Lösung

Über den Jahreswechsel hatten die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings noch drei Tage lang gestreikt. Nun setzt die Gewerkschaft Ufo wieder auf Gespräche mit Lufthansa. Bei einem Treffen am 16. Januar soll eine umfassende Mediation zu verschiedenen Themen angestrebt werden.

Solange eine solche Mediation läuft, will Ufo „in den kommenden Wochen (...) freiwillig auf Streiks verzichten“, wie die Gewerkschaft am Montag in einer Mitteilung an ihre Mitglieder ankündigte.

Lufthansa und Ufo liegen seit längerem im Clinch. Dabei geht es nicht nur um Tariffragen, sondern auch um die Anerkennung der Ufo als Gewerkschaft. Nach Ansicht der Ufo wäre eine Schlichtung zum jetzigen Zeitpunkt zu eng begrenzt auf einzelne Tarifthemen.

Die Gewerkschaft verlangt darüber hinaus unter anderem eine Rücknahme von Kündigungen und Klagen gegen frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder sowie eine Aufarbeitung des Dauerkonflikts. Außerdem will die Gewerkschaft erreichen, dass eigenständige Lösungen für die Lufthansa-Töchter ermöglicht werden. Auf einer solchen Basis könnte nach Ansicht von Ufo „danach eine Tarifschlichtung sinnvoll durchgeführt werden“.

Lufthansa und Ufo wollen sich am 16. Januar treffen

Die Lufthansa teilte mit: „Wir freuen uns, dass der Termin am 16. Januar für weitere Gespräche seitens Ufo bestätigt wurde. Lufthansa erwartet weiterhin, dass es in diesem Rahmen zu guten Lösungen und Perspektiven für die rund 22.000 Kabinenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter kommt. Unser Ziel ist es daher nach wie vor, gemeinsam mit Ufo und den Schlichtern in die große Schlichtung zu gehen.“

Streik über Silvester bei Germanwings

Alle weiteren nicht tariflichen Themen sollen nach Lufthansa-Vorstellung „parallel dazu in getrennten Verfahren“ behandelt werden. Über den Jahreswechsel waren wegen eines dreitägigen Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Germanwings etwa 200 Flüge ausgefallen.

Zuvor hatte es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben.

Im November hatte Lufthansa angekündigt, ab 2021 ihr Vielfliegerprogramm Miles&More umzubauen. Außerdem will Lufthansa den Einstieg ins Flugzeug erleichtern. (jb/dpa)