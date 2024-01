Berlin. Die Arbeitsrichter am Zug: Sie entscheiden, ob es zum Streik bei der Bahn kommt. Das Unternehmen zieht alle Register gegen die GDL.

Nervenspiel bei der Deutschen Bahn: Noch am späten Nachmittag will das Arbeitsgericht Frankfurt am Main in einem Eilverfahren entscheiden, ob der Streikaufruf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rechtmäßig ist oder in letzter Minute gestoppt wird. Das bestätigte das Gericht auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie erwartet hatte die Bahn am Morgen einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. Die Verhandlung beginnt voraussichtlich um 18 Uhr. Erst am Sonntag hatte die GDL einen dreitägigen Arbeitskampf angekündigt: von Mittwoch bis Freitag. Die Arbeitsniederlegung bei der DB Cargo beginnt sogar bereits am Dienstag ab 18 Uhr.

Lesen Sie dazu: GDL kündigt Bahnstreik ab Dienstagabend an

Das Unternehmen fährt zweigleisig. Parallel zum Gerichtsverfahren hat es für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten vorbereitet. Für diese Fahrten setze die Bahn längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, „um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können.“ Die Bahn rechnet damit, dass der Zugverkehr, „massiv beeinträchtigt“ wird.

Bahn zeigte erstmals Entgegenkommen bei der Arbeitszeit

Die Bahn ist irritiert, weil sie am Freitag erstmals bei der Hauptstreitfrage Entgegenkommen signalisiert hatte: bei der Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler beteuerte in der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir wollen mit der GDL darüber reden, was möglich ist“. Er wolle mit der GDL „über zusätzliche Wahlmodelle für Schichtarbeiter verhandeln“.

Auch interessant: Bahnstreik - Das müssen Reisende wissen

Am Wochenende legte er nach: „Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben.“ Der Streik sei absolut überflüssig. Er halte ihn überdies auch rechtlich für nicht zulässig. Denn die GDL habe ihre Tariffähigkeit durch die Gründung ihrer Leiharbeiter-Genossenschaft verloren.

Das Ziel der Genossenschaft „Fair Train“ ist laut GDL-Chef Claus Weselsky, Lokführer von der Bahn abzuwerben und sie zu eigenen Tarifbedingungen an Eisenbahnunternehmen zu verleihen. Die Bahn sieht in der Genossenschaft einen Interessenkonflikt: Die GDL tritt sowohl als Arbeitgeber als auch als Gewerkschaft in Aktion.