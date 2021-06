Netkom repariert Glasfaserkabel - welche Kunden in Thüringen betroffen sind

Thörey. Die Teag-Tochter Thüringer Netkom repariert heute eine defekte Glasfaserleitung bei Thörey - es kommt zu Internetunterbrechungen bei Kunden.

Der Austausch einer defekten Muffe an einem 96-adrigen Glasfaserkabel in der Nähe von Thörey im Ilmkreis führt heute zum zeitweiligen Ausfall der Internetanschlüsse von Kunden der Thüringer Netkom in der Region und in ganz Thüringen. Das Tochterunternehmen habe den Schaden inzwischen lokalisiert, die betroffenen Landwirte informiert und auch die Tiefbaufirma organisiert. Nun müsse man die dringend notwendigen Reparaturarbeiten vornehmen, bestätigte der Sprecher der Thüringer Energie AG, Martin Schreiber, am Montag auf Anfrage. Die gesamte Reparatur soll heute in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr stattfinden. Allerdings seien nicht alle Anschlüsse auch über den gesamten Zeitraum von Ausfällen betroffen, weil man abschnittsweise vorgehe. „Für jeden einzelnen Kunden bedeutet das eine Ausfallzeit von maximal etwa 60 Minuten“, sagte Schreiber. Alle betroffenen Kunden seien vorab über die Arbeiten informiert worden. Diese seien letztlich ohne Alternative, weil sonst ein noch größerer Schaden an der Leitung drohe. Der Ausfall einer Glasfasermuffe könne etwa durch das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen, so der Sprecher zu möglichen Ursachen des technischen Defekts.