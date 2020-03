Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Mitglied im Nordthüringer Unternehmerverband

Anfang 2017 wagte Steuerberater Hans Schubert den Schritt in die Selbstständigkeit. 35 Jahre alt war er da, konnte mehrere Jahre berufliche Erfahrung bei Ernst & Young in Leipzig sowie in einer Steuerberaterkanzlei im Landkreis Nordhausen nachweisen. Der Nordthüringer Unternehmerverband (NUV) war ihm schon länger bekannt. Doch beruflich wollte er in seiner Geburtsstadt erst einmal Fuß fassen, ehe er sich für eine Mitgliedschaft im Wirtschaftsverband entschloss. „Hier kann ich mich mit meiner Expertise einbringen, kann aber auch das vorhandene Netzwerk nutzen und Kontakte suchen und knüpfen”, beschreibt er seine Motivation.