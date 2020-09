Rico Bendix übergibt die Pizzaschaufel an Angelo Leccese, der sich mit Tiago Bett und André Schneider (von links) auf die Neueröffnung freut.

Roßleben. Ein Italiener übernimmt die Pizzeria Amichetto in Roßleben. Der Verpächter unterstützt bei der Existenzgründung.

Neustart mit italienischem Pizzabäcker in Roßleben

Auch wenn die Entscheidung schon länger getroffen war: Ganz ohne Wehmut geht Rico Bendix nicht. Immerhin 20 Jahre arbeitete der Memleber als Pizzabäcker, 13 davon selbstständig in der Pizzeria Amichetto an der Wendelsteiner Straße in Roßleben.